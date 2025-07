Yildiz e Soulé già in hype per il prossimo Fantacalcio, possono svoltare: cosa fare all’asta

I due attaccanti potrebbero svoltare definitivamente nella prossima stagione, attirando l’attenzione dei Fantallenatori: ecco cosa fare nelle aste

Due nomi che stuzzicano, due nomi che scaldano. Kenan Yildiz e Matias Soulé hanno già iniziato a creare dell’hype intorno ai loro nomi, in vista del prossimo campionato di Serie A. Il talento turco sta trascinando la Juventus nel Mondiale per Club e con Igor Tudor sembra aver trovato una continuità mai avuta prima.

L’argentino, invece, ha chiuso la scorsa stagione con dei numeri in crescendo e Gian Piero Gasperini sembra l’allenatore perfetto per esaltare le sue caratteristiche. Un tecnico così offensivo, che all’Atalanta ha fatto segnare decine di gol a calciatori come Ilicic, Gomez, Muriel o Lookman, potrebbe far esplodere definitivamente anche un altro fantasista, come quello della Roma.

Yildiz e Soulé, come muoversi al Fantacalcio: cosa fare nelle aste

Con l’inizio di luglio, l’attenzione intorno al Fantacalcio inizia a riprendersi lentamente. Sono ancora settimane di ripresa per molti fantallenatori, ma i più appassionati hanno già iniziato a studiare qualcosa. Gli occhi dei più attenti sono andati a finire proprio su due nomi giovani e dalla prospettiva importantissima.

Il primo, come detto, è Kenan Yildiz. Lo scorso anno al Fantacalcio ha chiuso con 7 gol, 4 assist, una media del 6.34 e una Fantamedia del 7.01. Ha sicuramente peccato di continuità, con lunghi periodi di astinenza dal bonus. Dopo un paio di assist nelle prime due giornate, ha segnato solamente alla nona, poi alla dodicesima, poi direttamente al turno numero 20 e quindi alla giornata 30.

Il finale è stato molto positivo, tranne per il rosso alla 34a giornata, con ben 3 gol e 2 assist nelle ultime 9 giornate. L’exploit nel Mondiale per Club fa presagire qualcosa di molto positivo anche per il prossimo campionato e al Fantacalcio può diventare un fattore con Tudor. Non ci spingeremmo verso spese folli, deve ancora dimostrare tanto, ma come terzo slot ci sembra perfetto.

Un finale in crescendo anche per Matias Soulé, che con Claudio Ranieri ha ritrovato la verve di Frosinone. La sua stagione si è conclusa con 5 gol e 5 assist in Serie A, un media voto del 6.24 e una Fantamedia del 7.04. Nel suo caso, l’exploit è stato evidente, molto più del giocatore della Juventus.

Dopo un singolo gol in 24 partite, dalla 25a giornata Soulé ha prodotto tutti gli altri bonus, con 2 gol e ben 4 assist nelle ultime 7 giornate, tre di questi tra il 36° e il 38° turno. Dall’infortunio di Dybala e quindi da quando è diventato un titolare fisso, ha svoltato il suo campionato e la stagione della Roma.

Con Gasperini stuzzica tantissimo e lo immaginiamo come il jolly perfetto. Anche da subentrato potrà fare benissimo e si alternerà molto con lo stesso Dybala. Rispetto a Yildiz avrà più concorrenza, ma sappiamo quanto sia fragile la Joya e quanto Matias potrà giocare. Anche in questo caso ci spingiamo a definirlo un terzo/quarto slot ideale. Non fate mai follie, ma si può puntare concretamente all’asta.