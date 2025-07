Da scarto a pilastro del nuovo corso: così Gasperini ha cambiato idea su un suo calciatore

Sembrava un addio definitivo, uno di quelli senza rimpianti. Poi è cambiato tutto: una stagione brillante, uno sguardo diverso, una chiamata che non ti aspetti

Si sa, con Gian Piero Gasperini niente è scontato. Negli anni ci ha abituati a due cose: a rigenerare calciatori che sembravano sul punto di salutare, e a far fuori all’improvviso quelli che fino a un attimo prima erano considerati indispensabili. Succede, quando l’unico criterio è il campo. E Gasperini, in questo, è coerente fino in fondo: chi regge, resta. Chi non tiene il passo, anche se ha un contratto da cinque milioni, saluta.

L’elenco è lungo: da quelli spediti via nonostante fossero titolari inamovibili, a quelli tenuti a forza e trasformati in colonne portanti. Una ruota che gira veloce, e in certi casi si ferma dove meno te l’aspetti.

Questa storia però non riguarda più l’Atalanta. Succede altrove. Succede alla Roma. E riguarda uno che Gasperini aveva proprio lasciato andare. Uno che si è fatto la gavetta, ha pedalato ovunque lo mandassero. Ora però le cose sono cambiate. Ora Gasperini sembra pronto a riprenderselo, e a dargli finalmente un posto da titolare. Uno vero.

Parliamo di Nadir Zortea. Classe 1999, veneto con un curioso nome arabo, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta a piccoli passi. Esterno difensivo più corsa che fama, uno di quelli che per anni l’Atalanta ha tenuto nel limbo: prestiti, panchine, minuti sparsi. Gasperini non ci puntava, o forse lo riteneva non ancora pronto. Poi, la scorsa estate, l’addio definitivo: Cagliari, a titolo definitivo. E lì è cambiato tutto.

Zortea, l’esplosione a Cagliari e l’interesse della Roma

A Cagliari Zortea ha fatto una stagione notevole: 6 gol, 2 assist, tanti dribbling riusciti, tanta continuità. Davide Nicola lo ha valorizzato e rilanciato. Non più solo terzino, ma quasi ala. Più libero, più pericoloso, più efficace.

Quel tipo di esplosività, Gasperini se la ricorda bene. Anzi, adesso gli piace pure di più. Lo ha osservato, lo ha rivalutato, e ora lo vorrebbe con sé. Alla Roma. In una squadra che deve rifare completamente il look sugli esterni, Zortea diventa uno di quei nomi che può ritrovarsi improvvisamente titolare fisso.

La Roma si è già mossa. C’è un’offerta da 5 milioni sul tavolo, proposta al Cagliari per riportare Zortea nella capitale. Il club sardo vorrebbe cedere, anche perché ha già speso tanto tra i riscatti di Caprile, Piccoli e Gaetano. Vendere Zortea ora, e bene, farebbe comodo, ma chiede almeno 10 milioni, il doppio di quanto ha speso per acquistarlo dall’Atalanta lo scorso anno.

Zortea oggi piace non solo per i numeri, ma per la duttilità. Può giocare a destra, a sinistra, basso o alto. Corre, attacca, regge. E se c’è un tecnico che sa esaltare queste caratteristiche, è proprio Gasperini. Che stavolta lo vuole davvero. Stavolta da protagonista.

C’è anche la Fiorentina, in lontananza, anche perché sta valutando pure altri obiettivi. Ma per Zortea la tentazione più grande è quella di chiudere il cerchio. Tornare da Gasperini, da ex reietto a risorsa imprescindibile. La ruota, stavolta, ha fatto il giro giusto.