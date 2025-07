Inter, non solo Calhanoglu e Thuram: un altro top player in rottura. Il possibile addio terrorizza

Nello spogliatoio nerazzurro si è generata una vera e propria polveriera, con un altro top player che potrebbe dire addio dopo il caos delle ultime ore

La bolla Inter è scoppiata e la prossima stagione rischia di diventare problematica per i nerazzurri. Dopo il durissimo sfogo di Lautaro Martinez, seguito dalle parole del presidente Giuseppe Marotta, che ha esplicitamente indicato Hakan Calhanoglu come destinatario delle parole del capitano, in casa nerazzurra vige il caos.

Il centrocampista turco ha risposto sui social con una lettera, in cui si è sfogato e difeso dalle accuse ricevute. A quel post ha lasciato un like anche Marcus Thuram, facendo intendere che qualcosa nello spogliatoio si è spaccato. Sarà stato il finale della scorsa stagione con lo scudetto perso e la finale di Champions che si è trasformata in una figuraccia mondiale? Sarà stato l’addio di Inzaghi? Le ipotesi sono diverse, ma il risultato non cambia.

Inter, anche Dumfries è scontento: il retroscena spaventa

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, anche Denzel Dumfries non avrebbe affatto gradito le parole di Lautaro Martinez. Il difensore esterno olandese non ha lasciato tracce pubbliche del suo malcontento, come fatto da Thuram, ma avrebbe fatto trapelare un malessere profondo.

Qualcosa si è spaccato nello spogliatoio interista e la recente uscita dal Mondiale per Club contro la Fluminense non ha di certo aiutato l’ambiente. L’Inter è stanca e ha bisogno di ricaricare le batterie dopo oltre 50 partite giocate in stagione.

Per Cristian Chivu ci sarà una situazione bollente da risolvere dopo il meritato riposo per i suoi ragazzi. Dovranno passare ancora un paio di settimane di vacanza per ritrovarsi. Saranno fondamentali per ricaricare le batterie a livello fisico e anche mentale. Si sa, quando la stanchezza è tanta anche il cervello ne risente e mantenere la pazienza è più complesso. La mente si annebbia ed è difficile andare d’accordo.

In più, il calciomercato è iniziato e questo periodo porta con sé rumors che possono facilmente destabilizzare uno spogliatoio, come nel caso di Calhanoglu. Per salvaguardare la prossima stagione, l’Inter dovrà ritrovare unità di intenti e coesione, oltre che calciatori forti in arrivo come rinforzi. Solo così Chivu potrà mantenere alta la competitività della squadra, che dovrà ripartire all’assalto del titolo, con Napoli, Milan e Juventus più agguerrite che mai.