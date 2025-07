Milan, che occasione per la mezzala: Allegri lo vuole dal 2018

Una stagione finita male può aprire strade inaspettate. C’è un nome che Allegri rincorre da anni, e che adesso potrebbe incrociare il suo destino rossonero

Non è facile rivoluzionare una squadra che viene da un campionato così difficile come il Milan. È un lavoro sporco ma Tare ci sta provando, e per farlo ha deciso di rinunciare a due pilastri della scorsa stagione come Theo e Reijnders. Serve aria nuova. E servono soldi. Da qui riparte la rivoluzione, che più che una scelta sembra un obbligo.

Il reparto più movimentato è il centrocampo. Perché se cambi modulo e filosofia, è da lì che devi passare. La linea mediana ha già salutato Reijnders e accoglierà due nomi importanti: Modric e Samuele Ricci. Il primo è leggenda pura, il secondo uno che può prendersi la regia del futuro. Accanto a loro resterà Fofana, che sembra aver convinto anche il nuovo staff tecnico.

Chi invece non rientra nei piani è tutta una serie di giocatori che finora hanno faticato a trovare una vera collocazione: Musah, Bennacer, Pobega. Allegri punterà sul 4-3-3. L’ha già fatto in passato, lo rifarà. Con due esterni come Leao e Pulisic in rosa, è praticamente scritto. E con quel modulo, serve una mezzala vera. Una che sappia tenere botta, ma che abbia anche i piedi e la testa per accendere la manovra.

Un candidato ce l’ha già in casa: Loftus-Cheek. Ma è tutto da rivalutare. Ha sofferto tanto la scorsa gestione, non ha mai avuto una vera collocazione tattica e ha finito per essere un corpo estraneo. Allegri potrebbe tirargli fuori qualcosa, ma è un rischio. E non basta.

Milan, l’occasione arriva da Roma: Allegri lo voleva già nel 2018

Ecco perché più avanti, magari a mercato inoltrato, potrebbe aprirsi un’occasione grossa. Un profilo che sembra cucito per Allegri. Uno che non ha più spazio a casa sua, e che forse sta aspettando solo un segnale per cambiare aria.

Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini. Capitano della Roma, ma ormai fuori dal giro. Una stagione da incubo, fatta di infortuni, panchine, incomprensioni. Con Claudio Ranieri è uscito progressivamente dal campo. E con Gasperini la situazione rischia di peggiorare. Pellegrini, insieme a Paredes e forse anche Dybala, è uno dei nomi che può lasciare Trigoria.

Allegri lo conosce bene. Lo stima da sempre. Già nel 2017 e poi nel 2018 lo aveva chiesto alla Juve, quando la clausola era da 31 milioni. Piaceva tanto che provarono anche a prenderlo a parametro zero in un secondo momento. Niente da fare. Ma ora i tempi sembrano più maturi. Pellegrini ha bisogno di cambiare. Allegri ha bisogno di lui. E il Milan, tutto sommato, ha bisogno di entrambi.

Un dettaglio da non sottovalutare: le due società parlano. Lo scorso anno si sono scambiate Abraham e Saelemaekers, ora stanno valutando anche uno scambio di portieri che potrebbe aprire a discorsi più ampi. Anche quello su Pellegrini. Che non è un’esigenza solo tecnica, ma anche economica: per la Roma significherebbe liberare un ingaggio pesante e far respirare un ambiente che non ha più equilibrio.

Per il Milan, invece, sarebbe un colpo intelligente. E per Allegri un vecchio desiderio che torna in primo piano.