Roma, doppia delusione per Gasperini: mercato in salita e problemi per il tecnico

Gasperini, arriva una doppia delusione dal mercato: il club giallorosso se ne lascia sfuggire altri due, la situazione è sempre più complessa

Un difensore, un cursore di fascia, un centravanti e possibilmente anche un centrocampista. Se non si tratta di una squadra nuova, poco ci manca. Gian Piero Gasperini è stato chiaro con i Friedkin e con Massara nei vertici di mercato. Ha elencato le priorità assolute sul mercato e spiegato per bene come sia necessario intervenire quanto prima.

La squadra giallorossa fin qui non si è mossa a dovere e con il raduno che è ormai tra pochi giorni, di certo c’è che il malumore di Gasperini possa essere evidente. Non sono arrivati i rinforzi chiesti e dovrà fare di necessità virtù, in attesa che la dirigenza inizi a piazzare i primi colpi.

In attacco addirittura avrà a disposizione un solo bomber, quel Dovbyk che sarà valutato perché non proprio il profilo ideale dell’allenatore di Grugliasco. Insomma, non la migliore delle soluzioni per il tecnico che di sicuro non potrà su un calciatore determinante nella scorsa stagione.

Roma, parole al miele per il Milan da Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, in prestito alla Roma fino a maggio, è infatti tornato al Milan. Sebbene i giallorossi abbiano provato ad acquistarlo, l’operazione non è andata in porto per le elevate richieste dei rossoneri. Ed Allegri sembra ora deciso a puntare su di lui.

“Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato il Milan. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno” ha affermato a Milan Tv, sottolineando di fatto come indosserà i colori rossoneri nella prossima stagione. Un brutto colpo per la Roma che sperava ancora di poterlo mettere sotto contratto.

Il belga era un vero e proprio jolly, capace di agire a tutta fascia ma anche come esterno offensivo e come interno di centrocampo e dovrà essere rimpiazzato adeguatamente.

Sfuma anche l’attaccante: va al Tottenham

Anche per l’attacco arrivano brutte notizie per Gasperini. Uno dei grandi obiettivi della Roma sta infatti per sfumare. Evann Guessand, attaccante del Nizza, è infatti finito nel mirino del Tottenham. Il 24enne è stato accostato anche a Manchester United ed Arsenal ma gli Spurs sembrano in netto vantaggio e vicini a chiudere l’affare.

Attaccante duttile, può giocare in tutte le posizioni del tridente e nella scorsa annata 12 i gol messi a segno con sette assist. L’ivoriano è valutato tra i 20 ed i 25 milioni di sterline, una cifra che gli Spurs hanno ampiamente a disposizione. La Roma, incassato questo colpo, dovrà ora virare sugli altri obiettivi, Krstovic del Lecce in pole e Mikautadze del Lione a seguire, entrambi però non facili da strappare ai due club di appartenenza.