La Roma sta per mettere a segno un colpo super: l’ex campione d’Italia darà spettacolo con Gaperini

I giallorossi vogliono concludere un affare super, con l’arrivo di un ex campione d’Italia che potrebbe spaccare in due il campionato

Il calciomercato della Roma ha iniziato a decollare, con i colpi Ferguson e El Ayanaoui ufficializzati negli ultimi giorni. Due rinforzi fortemente voluti da Gian Piero Gasperini, che ora aspetta anche gli arrivi di Ghilardi e Wesley per la difesa. Saltato Rios, la società capitolina non si è data per persa e ha proseguito nel lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.

Serviranno individualità di buon livello, che Gasperini proverà a valorizzare come successo a Bergamo nel corso degli ultimi 10 anni circa. Sono numerosi gli esempi di profili arrivati nella Dea, con poche aspettative o una giusta considerazione, ed esplosi proprio sotto la guida del tecnico piemontese. Questo è quello che si augura anche il tifoso romanista, che sogna un altro grande colpo.

Elmas nei piani della Roma: perché con Gasperini può essere determinante

Il nome che ha iniziato a circolare in queste ore intorno alla Roma, è quello di Eljif Elmas, vincitore di uno scudetto nel 2023 con il Napoli. Il macedone ha disputato 6 mesi di altissimo livello al Torino, nella scorsa stagione. In 13 presenze ha messo a referto 4 gol e la sua media realizzativa in rapporto tra minuti e reti segnate, resta sempre impressionante.

Dopo il prestito, i granata non hanno esercitato il diritto di riscatto e il giocatore è tornato in Germania. Oggi, il Lipsia lo valuta tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una cifra ritenuta spendibile dal club giallorosso, che si ritroverebbe in rosa un centrocampista offensivo dalle grandissime qualità realizzative. Con grande esperienza in Serie A e anche in Champions, Elmas risulta perfetto per il Gasp.

Calciatori di inserimento, alla Pasalic, che hanno costruito una carriera di altissimo livello sotto la guida tecnica dell’allenatore di Brugliasco. Il croato è diventato uno dei giocatori con più gol nella storia dell’Atalanta ed ecco perché i tifosi della Roma sognano con Elmas.

La ricerca di un trequartista mancino porterebbe proprio al profilo di Elmas, che risponderebbe perfettamente all’identikit ricercato. Le due società non hanno ancora avviato alcuna trattativa, ma potranno farlo nelle prossime settimane. Elmas ha tutte le carte in regola per diventare un fattore determinante nella Roma di Gasperini, portando un contributo enorme ai giallorossi in termini di finalizzazione, anche da subentrato.