L’ha scoperto al Milan, se lo porta a Roma: Massara l’ha proposto a Gasperini

Un file rimasto aperto negli anni rossoneri potrebbe tornare utile a Trigoria. Massara guarda al suo passato per risolvere un problema al suo allenatore

Durante la sua esperienza al Milan, Frederic Massara ha portato diversi calciatori. Alcuni hanno fatto bene, altri un po’ meno. Ma ce ne sono stati alcuni che sono arrivati perché lui, prima ancora di vederli in maglia rossonera, ne apprezzava le caratteristiche.

E allora è abbastanza normale che oggi, da direttore sportivo della Roma, nel momento in cui deve coprire un ruolo non di primissimo piano ma comunque importante, si ritrovi a pescare da quella stessa lista.

Uno di quei nomi, oggi, è finito sul tavolo della Roma per un ruolo che ha sempre una sua delicatezza: il secondo portiere. Perché va bene che Svilar sarà intoccabile – e lo sarà, giustamente – ma serve comunque uno che accetti di stare lì pronto. Non per caso, non per sfortuna: pronto per davvero, se e quando dovesse servire.

Il nome che circola da diversi giorni è quello di Lorenzo Montipò. Portiere affidabile, esperto, ancora relativamente giovane, in scadenza 2026 col Verona. E quindi teoricamente prendibile. Montipò dovrà valutare se è già pronto per accettare il ruolo di vice, a soli 25 anni, o se è il caso magari di fare qualche altra esperienza da titolare. Perché una cosa è certa: chi fa il dodicesimo a Svilar giocherà poco. Molto poco.

La Roma e l’idea Vasquez: potrebbe essere lui il secondo portiere

Per questo Massara si è spostato su un’altra opzione. Meno chiacchierata, ma forse più percorribile: Davis Vasquez, il colombiano ex Milan, che ha fatto una mezza stagione da titolare all’Empoli lo scorso anno, per poi perdersi un po’ per strada. Ora è svincolato. Nessun costo di cartellino. Un’idea che si tiene su da sola.

Vasquez ha 26 anni, un fisico importante, una presenza che non passa inosservata. Ma soprattutto, conosce già la Serie A. Ha parato tanto, ha fatto errori. Ha vissuto il mestiere. In una squadra come l’Empoli, dove ogni intervento pesa come un macigno, non è cosa da poco.

Il punto però è proprio lì: tra una parata e l’altra, sono arrivate anche le papere. Quelle che gli sono costate il posto. Quelle che fanno nascere i dubbi. Perché un secondo portiere può anche non essere fortissimo, ma deve essere affidabile. Deve dare certezze, non aggiungerne altre alle incognite.

Se Vasquez è cresciuto, se ha imparato a gestirsi meglio, se ha assorbito gli errori per poi dimenticarli, allora sì, può essere un buon affare. Ma è un rischio. E lo sanno tutti, anche in casa Roma.

Va detto che Gollini andrà via. Questo è certo: non si può chiedere a Gasperini di tenersi un portiere con cui ha rotto all’Atalanta. Incompatibilità manifesta, si direbbe in altri contesti. Quindi uno nuovo dovrà arrivare. E Vasquez ha il vantaggio di costare zero euro. In una Roma che ha già speso tanto su altri fronti, questo non è un dettaglio.