Dal Milan al PSG, il dopo Donnarumma parla francese: affare da 50 milioni

Gigio è pronto a salutare Parigi, ma non per tornare in Italia. Il suo futuro parla inglese, mentre il PSG adesso vuole affidare la porta ad un francese. Uno che il Milan conosce molto bene…

Ci sono storie che sembrano destinate a concludersi senza mai chiudere davvero il cerchio. Quella tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain ha avuto momenti alti, momenti bassi, ma soprattutto la sensazione continua che non fosse mai un matrimonio pienamente riuscito. E ora, il finale sembra scritto: l’addio è nell’aria, e il PSG ha già scelto il volto del dopo-Gigio.

Donnarumma, in scadenza 2026, è ancora ufficialmente il titolare, ma dietro le quinte i parigini si sono già mossi per voltare pagina. Il segnale è chiaro: non una semplice apertura alla cessione, ma la volontà concreta di ricominciare con un altro profilo, magari più affidabile, più continuo. Più compatibile.

In Italia, un suo ritorno è pura fantascienza. L’ingaggio da top mondiale e la valutazione del cartellino – che parte da almeno 40 milioni – sono fuori scala per qualsiasi club nostrano. Ma in Premier è tutta un’altra musica. Lì ci sono i soldi, le ambizioni, e le panchine traballanti. Su tutte, quella di André Onana allo United.

A Manchester sono delusi, e non da oggi. Onana non ha mai convinto, tra errori pesanti e una sicurezza mai davvero trasmessa. Donnarumma rappresenterebbe il salto di qualità che la dirigenza dei Red Devils cerca da tempo. E a livello di status, è difficile fare meglio: campione d’Europa, ancora giovane, esperienza internazionale. Se parte Onana, lo United non ci penserà due volte a bussare a Parigi.

Chevalier, la scelta del PSG: per il Milan era davvero irraggiungibile

Intanto il PSG di certo non resta a guardare. Luis Enrique e i suoi uomini mercato si sono già portati avanti, e il sostituto ha un nome e cognome: Lucas Chevalier. Ventiduenne dell’Ille, da oltre un anno è seguito con attenzione dai top club europei. Il Milan ci aveva fatto più di un pensiero, specialmente quando Maignan sembrava orientato a fare le valigie. Ma le cose sono cambiate.

Con Allegri, Maignan ha ritrovato centralità e fiducia. Il nuovo corso rossonero parte anche da lui, e così Chevalier è tornato sul mercato, pronto per un salto di carriera che ormai pare imminente.

Il PSG ha già trovato l’intesa con il giocatore. L’unico ostacolo è la trattativa con il Lille, che parte da una richiesta di 55 milioni. I parigini ne offrono 45, ma la sensazione è che l’accordo possa arrivare intorno ai 50 milioni. Una cifra importante, certo, ma perfettamente in linea con il tipo di operazione che Parigi vuole mettere in piedi: cedere Donnarumma, incassare almeno 40 milioni, e reinvestire subito sul futuro.

Chevalier, tra l’altro, piaceva anche allo stesso United. Ma l’idea di restare in patria, magari a due passi dalla Nazionale e con la Champions garantita, fa tutta la differenza del mondo. E a quel punto, il cerchio si chiude: Donnarumma a Manchester, Chevalier a Parigi, Maignan saldo a Milano, magari anche in odore di rinnovo. Tutti al posto giusto, o almeno così sperano i rispettivi club.