Roma, Ghilardi e Wesley non bastano a Gasp: beffa sulla stella che voleva ad ogni costo

Gasperini deve ingoiare un nuovo boccone amaro dal mercato: l’arrivo di Wesley e l’affare chiuso con Ghilardi non bastano, arriva una beffa per un pupillo

È una di quelle storie di mercato che ti lasciano un po’ l’amaro in bocca. Hai fatto tutto per bene, mosso i contatti giusti, convinto il giocatore… o quasi. Eppure, quando sembrava che mancasse solo l’ultimo passo, arriva la beffa. La Roma, reduce dall’arrivo di Wesley e da un’intesa ormai formalizzata con il Verona per Ghilardi, resta ancora alla ricerca di nuovi rinforzi. La rosa ha bisogno di più profondità, e soprattutto di qualità sugli esterni.

Lo sa bene Gian Piero Gasperini, che ha preso in mano il progetto con ambizione e fame di campo. Il tecnico ha chiesto altri tre innesti, con una priorità ben precisa: un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e aprire gli spazi. Un profilo giovane, brillante, ma già abituato ai palcoscenici internazionali. Tutte qualità che si ritrovavano in un nome su cui si era puntato con decisione: Oscar Gloukh.

Gasperini stravedeva per Gloukh: numeri da predestinato

Classe 2004, passaporto israeliano, e un piede mancino che ha già fatto innamorare più di un allenatore in giro per l’Europa. Oscar Gloukh non è il classico prospetto da far crescere con calma. È uno che gioca già da protagonista. Con il Salisburgo ha collezionato 101 presenze e 23 reti, dimostrando una maturità ben oltre i suoi anni.

Ma la sua storia parte dal Maccabi Tel Aviv, dove ha messo insieme 33 presenze e 9 gol, facendosi notare sin da subito per visione di gioco e freddezza sotto porta. Anche in Nazionale ha già lasciato il segno: 21 presenze e 3 gol con la selezione maggiore, oltre a un percorso completo tra Under 18, Under 19 e Under 21.

Nel palmarès ha già messo uno scudetto austriaco, e sembra solo questione di tempo prima che approdi nei grandi club del continente. Gasperini lo considerava perfetto per il suo sistema: capace di fare il trequartista, ma anche di partire largo, Gloukh offriva quella duttilità che può spostare gli equilibri in una squadra ancora in fase di costruzione.

L’Ajax brucia tutti: l’accordo è fatto, Gloukh vola ad Amsterdam

E invece no. Alla fine, a spuntarla è stato l’Ajax. Il club olandese si è mosso con anticipo, con discrezione e decisione. I contatti con il Salisburgo e con il giocatore andavano avanti da settimane, e alla fine la stretta di mano è arrivata. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il trasferimento è ormai definito in ogni dettaglio.

Gloukh firmerà un contratto fino al 2030 e sarà il nuovo jolly offensivo dei lancieri per le prossime cinque stagioni. Un colpo che sa di beffa per la Roma, che sperava fino all’ultimo di poter fare il sorpasso. Gasperini aveva chiesto a Massara un ultimo sforzo, consapevole della concorrenza, ma l’Ajax era partito con troppo vantaggio.

L’interesse dei lancieri era datato, il corteggiamento costante, e a quel punto non c’è stato margine per inserirsi con successo. Un’occasione sfumata, certo, ma non una resa.

Il mercato è ancora aperto, e se è vero che certi treni passano una sola volta, è altrettanto vero che a volte il treno giusto arriva proprio quando smetti di cercarlo. E allora viene da chiedersi: quale sarà il prossimo nome sulla lista di Massara? Un altro talento in rampa di lancio, o un profilo già affermato in cerca di rilancio?