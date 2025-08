Juventus, arriva il colpo che non ti aspetti: Tudor l’ha voluto fortemente

I bianconeri spingono per chiudere un affare inaspettato, richiesto a gran voce dall’allenatore: il nome in arrivo sorprenderà anche i tifosi

Continua a muoversi a rilento il calciomercato della Juventus. I bianconeri hanno chiuso pochi colpi dall’inizio del calciomercato, tra questi quello legato a Jonathan David, che è stato sicuramente il più impattante. Oltre il canadese, ha firmato Joao Mario sulla fascia destra e sono stati riscattati diversi profili, tra cui quello di Conceicao.

La spesa attuale del mercato juventino si aggira intorno ai 118 milioni di euro, nonostante i nuovi arrivi siano effettivamente solo 2. Appena 63 i milioni incassati fin qui, il che rende la campagna acquista bianconera ancora apertissima. Bisognerà sistemare nomi in uscita come Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez, Miretti e Lloyd Kelly. Il difensore, arrivato dal Newcastle e riscattato quest’estate obbligatoriamente, non ha in realtà convinto pienamente l’ambiente.

Juventus, Igor punta al difensore: il nome esotico nel mirino

La potenziale uscita del 26enne inglese, spingerà la dirigenza della Juve a cercare un altro difensore. Una decisione che sembra essere già stata presa dopo le richieste di Igor Tudor. L’allenatore, infatti, ha chiesto rinforzi, il reparto è ancora troppo leggero e anche il ritorno di Bremer non può di certo bastare, data la rottura del crociato dello scorso anno.

Da qui l’inizio della ricerca da parte dello staff bianconero per trovare il nome giusto. In pole ci sarebbe sempre Jakub Kiwior, ma il calciatore dell’Arsenal piace molto anche al Porto e la concorrenza è agguerritissima e difficile da battere. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe puntato anche a un altro nome, più esotico.

Si tratta di Konstantinos Koulierakis, 21enne greco oggi in forze al Wolfsburg. Un nome sicuramente meno blasonato, pur avendo accumulato un’ottima esperienza in Bundesliga nell’ultima stagione. Cresciuto nel Paok, proprio la scorsa estate si trasferisce in Germania per 11,75 milioni di euro. In Grecia ha accumulato 73 presenze con 9 gol e 5 assist, numeri non da poco.

Un vizietto del gol che non è riuscito a mantenere nella sua prima stagione al Wolfsburg, dove ha comunque collezionato 33 presenze e servito 1 assist. Oggi il suo valore è di circa 25 milioni di euro e avrebbe fortemente attirato l’attenzione di Tudor. Resta aperta anche la pista Beraldo del PSG, ma ad oggi è il greco più avanti di tutti. Saranno settimane decisive per comprendere meglio le prossime mosse di una Juve che dovrà ancora rinforzarsi molto per candidarsi tra le pretendenti al titolo.