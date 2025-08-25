Sancho alla Roma, non è ancora finita: il gesto a sorpresa dei Friedkin

L’esterno d’attacco inglese resta nell’orbita dei giallorossi, con il presidente intenzionato a intervenire in prima persona: il gesto inaspettato

Sembrava ormai una storia conclusa e invece la strada che collega Jadon Sancho alla Roma è ancora aperta. L’esterno d’attacco inglese è stato accostato ai giallorossi diverse settimane fa, dopo essere finito nell’orbita del Napoli e della Juventus. La Serie A appariva nel suo destino, ma la trattativa non si è mai concretizzata.

Poi sono spuntati i giallorossi, che hanno presentato sul piatto l’offerta migliore al Manchester United. Le parti hanno trovato un accordo, con i Red Devils disposti a far partire anche subito l’ala inglese. Da lì, l’intoppo, per via della volontà del giocatore. Sancho non è apparso particolarmente convinto, ne motivato, dalla possibilità di giocare per la Roma e l’affare si è congelato.

Jadon Sancho alla Roma, interviene Dan Friedkin: cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito dal d.s. Massara nella giornata di sabato, l’affare Sancho è da ritenersi chiuso. Si tratta, ormai, di una suggestione da media, più che di una vera e propria trattativa. Senza le giuste motivazioni, la Roma non ha alcuna intenzione di mettere sotto contratto un calciatore, che appare poco sicuro già in partenza.

A stravolgere i piani, però, ci starebbe pensando il presidente Dan Friedkin in persona. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il patron dovrebbe arrivare a Trigoria nella giornata di domani, 26 agosto. Vuole trattare personalmente il caso Sancho e nella capitale è atteso anche il ds del Man United, Jason Wilcox.

Le parti, insieme a direttore sportivo Massara, torneranno sul tema Sancho. Un nome che Gasperini vorrebbe fortemente, per ampliare la forza e la profondità dell’attacco giallorosso. Il successo sul Bologna è un tassello minuscolo del percorso che andrà fatto nei prossimi mesi e che potrà verificarsi solo con le condizioni giuste.

Domani, dunque, si prospetta una giornata estremamente delicata e decisiva per il mercato della Roma e per il prosieguo della stagione. I tifosi aspettano speranzosi, con la possibilità di abbracciare Jadon Sancho. Riuscirà il presidente Friedkin a convincere il calciatore? O la dirigenza romanista dovrà virare su un’alternativa last minute? Le prossime ore ci sveleranno tutta la verità su un caso che tiene con il fiato sospeso una tifoseria caldissima come quella giallorossa.