Vlahovic e ora che si fa? La Juve riflette sul futuro: i possibili scenari

L’attaccante bianconero ha trovato il gol alla prima giornata contro il Parma e ora il suo futuro è ancora più incerto: i nuovi possibili scenari

Sembrava un sicuro partente, ma il mercato e il campo hanno detto altro. Dusan Vlahovic è arrivato al suo ultimo anno di contratto con la Juventus, un accordo pesante il suo, da 12 milioni di euro. La nuova dirigenza bianconera ha provato a farlo partire, liberandosi di un peso economico per nulla indifferente, ma non è stata trovata alcuna collocazione per il calciatore a una settimana dalla fine della campagna acquisti estiva.

Nel pre campionato non sono mancati i gol in amichevole, ma quello che ha pesato più di tutti è arrivato ieri sera contro il Parma. Da subentrato, il classe 2000 ha trovato la prima rete di questa stagione al debutto della Juve in campionato. Il 2-0 che ha chiuso i conti e permesso a Tudor di conquistare 3 punti immediatamente.

Vlahovic, un gol che vale la permanenza? Cosa succederà ora

La rete segnata nel finale di partita, potrebbe cambiare notevolmente gli scenari legati al calciatore. Al termine del match, Igor Tudor ha chiarito che durante l’anno sarà aperto alla possibilità di giocare con Dusan e con David, utilizzandoli insieme o come alternativa l’uno all’altro.

Ogni discorso, però, è rimandato alla società. Sarà infatti il club a dover prendere una decisione finale in tal senso. Il rallentamento nell’operazione Kolo Muani, ha sicuramente favorito una permanenza di Vlahovic. L’attaccante francese non è più tornato in bianconero, dato che Juventus e PSG non sono riuscite a trovare il giusto accordo.

Sono trascorsi mesi e, intanto, Dusan è rimasto, continuando a dare il massimo anche in allenamento. Non sono mancate le voci, i rumors di un trasferimento anche in Serie A, come al Milan, ma niente di concreto. Nessuna offerta ufficiale è arrivata realmente ai bianconeri, che hanno continuato a tergiversare nella speranza di trovare una soluzione.

Mai arrivata a Torino, con la dirigenza che ora dovrà prendere una scelta in tempi brevissimi. Il nuovo scenario all’orizzonte è quello di una permanenza di Vlahovic. Un’ipotesi sulla carta impensabile, che invece ha iniziato a palesarsi sempre più. Il centravanti serbo potrebbe davvero rimanere in rosa ancora un anno, guidando l’attacco juventino con David e dando fastidio ai piani alti della classifica.