Vlahovic, ancora aperta l’ipotesi Milan: la Juve propone uno scambio a sorpresa

Un possibile scambio a sorpresa potrebbe portare l’attaccante serbo a vestire la maglia rossonera: i dettagli sulla trattativa inaspettata

La rete del 2-0 segnata nell’esordio stagionale contro il Parma, non placa le voci di mercato legate a Dusan Vlahovic. Non solo, ma l’attaccante serbo non ha di certo rinnovato il proprio contratto e lo stipendio che percepisce resta altissimo. Una sola stagione prima della scadenza e 12 milioni di euro all’anno di accordo. Dettagli e cifre che spingerebbero i bianconeri a lasciarlo partire.

In un’intera estate, però, nessuno si è fatto concretamente avanti per acquistare il classe 2000. Nessuno che approfittasse della scadenza di contratto tra una sola stagione per pagarlo cifre irrisorie, pari a 20 milioni di euro. Di certo le società non sono sciocche: sanno che l’anno prossimo Dusan costerà 0 e che potrà quindi legarsi a chiunque in qualsiasi momento.

L’unico club apparso più coinvolto nella possibile trattativa è il Milan. I rossoneri hanno mostrato un certo interesse per il centravanti, pur non presentando alcuna offerta ufficiale. E se anche in queste ore è apparsa chiara la direzione di puntare a un calciatore come Harder, la pista Vlahovic non è ancora tramontata del tutto.

Vlahovic al Milan, la Juventus chiede Saelemaekers: il punto

Secondo quanto riferito questa mattina dai colleghi di Tuttosport, la Juventus avrebbe sì aperto alla cessione di Vlahovic, ma per non depauperare eccessivamente il valore del calciatore, avrebbe proposto uno scambio. All’interno della trattativa, per la prima volta, sarebbe stato fatto il nome di Alexis Saelemaekers.

Jolly tuttofare del Milan, è tornato in rossonero per la forte volontà di Massimiliano Allegri. Dopo due ottime stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, il belga ha convinto pienamente il tecnico livornese di meritare un posto da titolare in squadra.

Anche contro la Cremonese, nonostante la terribile disfatta per 2-1, è stato uno dei pochi a salvarsi, sfiorando una sufficienza. Stando ai rumors, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di lui e avrebbe fatto muro alla richiesta della Juventus. Da qui un ulteriore rallentamento della presunta trattativa Vlahovic, con la virata su Boniface e Harder.

Allegri apprezza molto Dusan e non si esclude ancora il doppio colpo in attacco, ma non a queste condizioni. E con il trascorrere dei giorni e l’avvicinarsi della chiusura del mercato, appare sempre più complesso immaginare che il serbo possa davvero lasciare i bianconeri, almeno non per la Serie A.