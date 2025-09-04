Yildiz, la Juve lavora a un super rinnovo per blindarlo: quanto arriverà a guadagnare

L’attaccante turco potrebbe presto firmare un super rinnovo con i bianconeri: quanto arriverà a guadagnare il numero 10

Solamente un anno fa, Kenan Yildiz ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Un adeguamento doveroso per il suo passaggio tra i grandi. Maglia numero 10, titolarità e grandi giocate. Dopo una stagione positiva, Igor Tudor lo ha confermato come pilastro offensivo, inserendolo anche nella lista dei vice capitani della Juventus.

A soli 20 anni, il turco non è più un “wonder boy”, è una realtà. Ancora non solidissima, dato che il principe dovrà diventare ancora re. Questa annata potrebbe essere proprio quella giusta per la definitiva consacrazione. Nel Mondiale per Club ha realizzato 3 gol in 4 partite e in campionato ha incominciato con un doppio assist alla prima giornata contro il Parma.

Yildiz verso un nuovo rinnovo: dettagli e cifre

Come riferito anche dai colleghi della Gazzetta dello Sport, è facile immaginarsi che nei prossimi mesi, magari entro la fine del 2025, la Juventus scelga di rinnovare ulteriormente il contratto di Yildiz. La sua attuale scadenza non preoccupa, essendo fissata al 2029, ma non si esclude l’aggiunta di un altro anno.

Obiettivo 2030, ma, soprattutto, adeguamento di stipendio. Oggi il classe 2005 percepisce uno stipendio netto di 1,6 milioni all’anno, risultando il 20° giocatore all’interno della rosa juventina. Impensabile che possa essere così ancora a lungo, specie se si considera che tra i nomi davanti al turco ci sono calciatori non titolari come McKennie, Kostic e persino Milik e Rugani.

Facile immaginare che il prossimo contratto di Yildiz possa superare anche i 3 milioni, magari toccando i 3.5 che oggi percepisce Coinceicao appena riscattato. Chiaramente il campo dovrà mantenere le aspettative, ma un talento di questa portata, per cui sono stati rifiutati 70 milioni dal Chelsea in estate, non può non essere tutelato anche economicamente.

Il rischio di un’offerta monstre sullo stipendio, da parte di un club straniero, non può essere corso. Yildiz avrebbe tutta la facoltà di vacillare ripensando al suo attuale accordo con la Juve. Ecco, quindi, che l’incontro tra le parti diventerà essenziale nei prossimi mesi, con il turco pronto a firmare. Consapevole dell’importanza che ha già raggiunto nel club, vuole restituire sul campo la fiducia ottenuta fuori.

Tra campionato, Champions e Coppa Italia, il ventenne turco ha voglia di vincere e diventare ancora più pericoloso in area di rigore, segnando anche più reti degli scorsi anni. Occhi aperti, dunque, per un talento generazionale pronto a consacrarsi.