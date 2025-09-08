Fantacalcio, da Neres e Rrahmani a Diao e Bailey: quando rientrano gli infortunati

Sono i giorni più caldi per le aste e non mancano gli infortunati: scopri i tempi di recupero e quando rivedremo in campo i giocatori di Serie A

Qualcuno ha fatto la sua prima asta negli scorsi giorni, approfittando della sosta delle nazionali. Qualcun altro la farà proprio in questa settimana, prima della ripresa della Serie A. Altri, che l’avevano già fatta ad agosto, stanno sfruttando questo periodo per la riparazione. Sono i giorni più caldi per il Fantacalcio in tutta Italia e milioni di giocatori si sfideranno a colpi di rialzi.

Pianti, finte minacce, esultante, pazzie, pupilli, scommesse, errori, botte di fortuna. L’asta del Fantacalcio è il momento più bello dell’anno per un giocatore, specie in quelle leghe dove gli scambi sono aperti per periodi limitati o dove i partecipanti della lega sono restii a cedere i propri calciatori acquistati.

Fantacalcio, la lista degli infortunati: quando rientreranno i giocatori

Una delle grandi piaghe, anche al Fantacalcio, sono chiaramente gli infortuni. Uno stop più o meno prolungato di un proprio acquisto rischia di compromettere le giornate o, a volte, intere stagioni. Abbiamo quindi voluto selezionare i principali giocatori fermi ai box in questo momento, per venire incontro ai fantallenatori che devono ancora fare l’asta o per quelli che hanno voglia di scambiare.

Partiamo dall’Atalanta, con Scamacca che ha lasciato la Nazionale e che quasi sicuramente non ci sarà per la prossima giornata di Serie A. Lo stop di Ederson si prolungherà almeno fino alla fine di settembre. Nel Bologna è out Immobile, che ne avrà almeno per un mese e mezzo ancora. Il recupero è previsto per metà ottobre. Lo stesso periodo previsto per Diao, che si spera possa rientrare non più tardi di un altro mese e mezzo da oggi.

In dubbio Zaccagni contro il Sassuolo. La sua presenza è a rischio ma l’infortunio non dovrebbe essere dei più gravi. Lo stesso per Gudmundsson con il Napoli. Copritevi, ma l’islandese dovrebbe essere convocato. Molto più lungo lo stop di Jashari, che rivedremo in campo verso fine ottobre.

Diversi gli infortuni in casa Napoli. Gutierrez potrebbe essere convocato per la Fiorentina. Neres è in forte dubbio, potrebbe saltare il match. Out per un mese Rrahmani, che dovrebbe tornare a disposizione a inizio ottobre contro il Milan. Per Lukaku, quasi impossibile vederlo in campo prima di dicembre.

Ondreijka del Parma sarà out fino a dicembre, mentre Bailey sarà di nuovo a disposizione alla fine di settembre. In dubbio per la terza giornata Thorstvedt. A febbraio si rivedrà Suslov del Verona.