Juventus-Inter, è derby anche per il mercato di gennaio: a sorpresa un top player nel mirino

Il derby d’Italia si avvicina e le due squadre sono pronte a sfidarsi anche sul mercato in vista di gennaio: spunta un nome a sorpresa di un top player

Per una sessione di mercato che si è conclusa, ce n’è sempre un’altra pronta a far parlare di sé. Seppur lontana ancora 4 mesi, le basi per una campagna acquisti di tutto rispetto, vanno riposte adesso. Specialmente se a contendersi un top player sono due delle realtà più forti del campionato, come Juventus e Inter.

Prossime avversarie nel terzo turno di Serie A, si daranno battaglia in un derby d’Italia dentro e fuori dal campo. Non una novità, anzi, da decenni le due realtà più vincenti nella storia della massima serie in Italia, si sono sfidate per strappare l’una all’altra i migliori colpi possibili. Tudor e Chivu sono chiamati a fare risultato anche se solamente dopo tre giornate, ma le due dirigenze non staranno a guardare.

Juventus e Inter, nuovo assalto a Lookman: l’ipotesi per gennaio

Una novità a sorpresa potrebbe vedere come protagoniste Juventus e Inter. A finire al centro dell’interesse delle due squadre c’è Ademola Lookman. Per i nerazzurri non è affatto una novità, essendo stati sulle tracce del nigeriano per oltre un mese. Una trattativa lunghissima, che si è conclusa con un nulla di fatto e con la permanenza forzata del calciatore a Bergamo.

Lookman, però, non ha digerito la scelta della società e spingerebbe comunque per una cessione, in vista proprio di gennaio. Nello stesso periodo l’attaccante giocherà la Coppa d’Africa e vorrebbe rientrare indossando una nuova maglia.

A tal proposito, secondo quanto riferito da alcuni rumors di questa mattina, la Juventus avrebbe valutato un inserimento a sorpresa per i prossimi mesi. I rapporti tra i bianconeri e la Dea non sono dei migliori dopo l’affare Koopmeiners, ma non si esclude affatto un tentativo. La Juve dovrebbe sempre liberarsi di Vlahovic, specialmente dopo gli arrivi di Openda e Zhegrova, ma non sarà facile.

Si potrebbe trattare anche solo di un tentativo di disturbo, per cercare di far desistere l’Inter, non ancora del tutto arresa nei confronti di Lookman. Ipotesi che troveranno conferma solamente nei prossimi mesi, ma che iniziano a far parlare i tifosi già in questa primissima fase della stagione, quando un intero campionato andrà ancora giocato.