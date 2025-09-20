Milan, da avversari a pilastri in rossonero: Allegri ha scelto i prossimi colpi

Il Milan stasera scenderà in campo contro l’Udinese: in casa friulana vi sono due obiettivi di Max Allegri già per gennaio

Il Milan si è risollevato. O meglio, la strada intrapresa è quella giusta senza alcun dubbio. I rossoneri, dopo la sconfitta a sorpresa nella gara d’esordio in campionato, non ha più sbagliato un colpo. Due vittorie di fila per la formazione allenata da Max Allegri che punta ad un campionato di vertice.

Tutta un’altra squadra rispetto a quella della scorsa stagione: voglia, grinta, carattere, identità ed appartenenza: Allegri ha dato tutto questo alla squadra ed ora anche i tifosi iniziano a credere in questa squadra, alla possibilità di poter conquistare un risultato di assoluto valore in questa stagione.

L’arrivo di Rabiot ha anche sistemato il centrocampo: il tecnico livornese ha abbracciato il suo pupillo e sistemato in maniera definitiva la mediana. E chissà che il mercato di gennaio non possa completare l’opera. Nel frattempo, con i calciatori a disposizione si punterà quindi quantomeno a tornare in Champions League: in questo senso la gara contro l’Udinese sarà fondamentale. Servirà grande attenzione per ottenere punteggio pieno.

Milan, spesa in casa Udinese: non solo Solet, ecco gli obiettivi

Allegri ha chiesto massima attenzione ai suoi calciatori ma concentrazione altissima lo sarà anche nei dirigenti che proprio nella squadra bianconera hanno visto due potenziali rinforzi per la squadra rossonera. Sono due i calciatori finiti nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi.

In primis c’è Oumar Solet, difensore centrale trattato già in estate non solo dal Milan ma anche dal Napoli. Moncada lo seguiva già ai tempi di Salisburgo ed oggi è diventato un centrale di spessore ambito dai top club non solo italiani ma anche europei.

Tare ci proverà già nel mese di gennaio, conscio di come siano necessari almeno 30 milioni di euro per portarlo a Milanello. Ma non c’è solo il francese nel mirino, anzi. Sempre in casa friulana gli occhi sono finiti sul danese Thomas Kristensen. Gli scout rossoneri l’hanno seguito recentemente contro il Verona: gol a parte ha impressionato per le sue qualità.

Il costo è di circa 15 milioni di euro, circa la metà dell’investimento necessario per ingaggiare Solet: servirà capire se però l’Udinese vorrà privarsene nel mese di gennaio. Tare lo segue e lo apprezza, resta da capire se tutto questo basterà per concludere l’affare in inverno.