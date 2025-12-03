Milan e BMW, continua la partnership: scopri le scelte di auto dei calciatori e dello staff tecnico

Un evento riservato, scelte mirate e un tocco high-tech. Dalla House of BMW arrivano indizi su come si muove il Milan fuori dal campo, con un’idea ben chiara in testa

L’inizio di una stagione non è definito solo dalle dinamiche di gioco sul campo ma anche da ciò che avviene lontano dai riflettori. Al centro di questa scena, troviamo San Donato Milanese, dove la House of BMW si distingue per ordine, materiali premium e luci morbide. Questo luogo ha visto il Milan entrare in una nuova fase di collaborazione con BMW, segnando un momento di passaggio chiave che riflette stile, tecnologia e le abitudini di vita di chi respira il calcio a livelli elevati.

La partnership tra il club rossonero e BMW si rafforza, puntando su immagine e funzionalità. L’evento ha visto protagonisti i calciatori e lo staff tecnico, con un focus marcato su comfort, sicurezza e connettività. Gli spazi dello showroom raccontano le esigenze di chi vive tra allenamenti, trasferte e impegni familiari, evidenziando l’importanza di dettagli come spazio per l’attrezzatura, sedute comode e sistemi di assistenza alla guida.

La sostenibilità rappresenta un altro tema fondamentale. Molti atleti stanno valutando l’uso di veicoli a basse emissioni per gli spostamenti urbani, dove l’agilità, il silenzio e la facilità di ricarica sono essenziali, mentre per i viaggi fuori città, l’autonomia e la stabilità diventano prioritari.

Milan, scelti tre modelli: e c’è anche un’auto speciale

La gamma di BMW risponde a queste necessità con opzioni valide sia per la città che per la campagna. Il sito ufficiale di BMW Italia offre risorse preziose per chi desidera approfondire le caratteristiche delle tecnologie a bordo e gli aggiornamenti software.

Nonostante BMW Italia non abbia reso pubblici i nomi dei modelli preferiti dai singoli giocatori, è evidente una preferenza per i SUV di grandi dimensioni, in particolare per la famiglia X. I modelli X5, X6 e X7 sono tra i più richiesti e quelli consegnati ai calciatori, con la BMW X5 che offre un perfetto equilibrio tra comfort e versatilità, la BMW X6 che si distingue per la sua linea sportiva e la BMW X7 che aggiunge un ulteriore livello di lusso, con tre file di sedili e un’attenzione particolare allo spazio e alla tranquillità a bordo.

Un’attenzione speciale va alla nuova iX3 elettrica, che rappresenta la proposta a zero emissioni ideale per la vita urbana, garantendo al contempo prestazioni adeguate per gli spostamenti extraurbani. Questo modello promette una guida fluida, costi di gestione prevedibili e l’accesso alle zone a traffico limitato, con il supporto di una ricarica rapida e software intelligenti per la pianificazione dei viaggi.

La scelta di un veicolo riflette non solo una preferenza personale ma anche una necessità pratica, come sedili comodi per il recupero dopo lo sforzo fisico, sistemi infotainment per la gestione delle comunicazioni e assistenza alla guida per un viaggio meno stressante.

Questi criteri guidano non solo gli atleti ma chiunque viaggi frequentemente per lavoro, cercando un’auto affidabile in ogni situazione. La domanda finale si rivolge al lettore: tra la robustezza dei grandi SUV e la tranquillità dell’elettrico, quale aspetto valorizzi di più per la tua prossima auto?