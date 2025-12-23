Roma trattiene il respiro. Un verdetto tecnico, poco visibile al pubblico, può cambiare il ritmo del prossimo mercato. Mentre i conti del calcio passano al setaccio, a Formello si prepara un piano sobrio ma ambizioso.

Lazio in attesa del verdetto cruciale: saldo zero o mercato libero? Il futuro degli acquisti a gennaio in bilico

Cosa decide la Commissione Atelli

La Commissione Atelli comunica oggi alla FIGC l’esame sui conti del calcio italiano. È un passaggio tecnico. Non è uno show. Ma incide sul presente dei club. L’esito può orientare le regole d’ingaggio. Può rafforzare paletti su indebitamento e liquidità. Oppure confermare lo scenario attuale.

Il punto non è la singola squadra. È il quadro di sistema. Parametri come l’indice di liquidità, i controlli sulle scadenze fiscali e gli impegni UEFA contano. Le norme FIGC sulle Licenze Nazionali sono pubbliche e aggiornate stagione per stagione. Se arriveranno modifiche, saranno note solo dopo la trasmissione ufficiale e le eventuali delibere. Al momento, non ci sono comunicazioni formali sul dettaglio delle misure. Dato non confermabile in anticipo.

Qui si inserisce la domanda che tutti fanno a bassa voce: “Più libertà o più prudenza?” Perché tra un gennaio con saldo zero e uno più elastico passa la differenza tra un innesto tattico e una mini-rivoluzione.

La strategia della Lazio a gennaio

Dal club biancoceleste filtra fiducia. La Lazio ritiene di poter chiudere 2-3 acquisti a gennaio. Non è una promessa in piazza. È una linea di lavoro. Target: profili funzionali, ingaggi sostenibili, formule flessibili. Prestiti con diritto, opportunità a parametro, piccoli investimenti mirati. La formula tipica di chi rispetta i vincoli e vuole alzare il livello.

Esempi concreti? Negli ultimi anni, la società ha spesso bilanciato entrate e cessioni, lavorando su tempi e strutture dei pagamenti. L’obiettivo è mantenere un bilancio ordinato. Le relazioni finanziarie sono pubbliche perché la Lazio è quotata. Gli indicatori contano quasi quanto i gol. Se la FIGC rafforzerà i controlli, servirà ancora più disciplina. Se lo scenario resterà invariato, il club potrà procedere con il piano di due o tre innesti già allo studio tecnico.

Le priorità tecniche, per logica, toccano tre zone classiche: alternativa in fascia, profondità in mezzo, opzione offensiva per cambiare ritmo. Sono ipotesi, non nomi. La lista resta riservata finché non arrivano segnali chiari dai tavoli finanziari. Anche perché ogni trattativa dipende da costi, commissioni, spazio salariale. E dalla concorrenza.

C’è poi il livello europeo. Il Fair Play finanziario UEFA (oggi Financial Sustainability) non vieta di investire. Chiede equilibrio, monitoraggio dei costi di rosa e un percorso di sostenibilità. Vale per chi gioca in Europa. Vale per chi ci aspira. La Lazio lo sa. E calibra ogni passo.

A questo punto, la partita si gioca su due fronti. Da una parte i numeri, con le verifiche che arrivano sul tavolo federale. Dall’altra il campo, che chiede gamba fresca e idee nuove. Due binari che devono correre paralleli. Perché un innesto giusto a gennaio vale quanto un mese di lavoro estivo, se entra in squadra con tempi e ruolo nitidi.

Resta una domanda, semplice e grande: che cosa rende “sano” un mercato, oggi? Forse non la somma spesa, ma la chiarezza del perimetro. Se la Commissione Atelli confermerà un orizzonte stringente, la Lazio cercherà efficienza. Se lo spazio sarà più ampio, punterà qualità senza sprechi. In ogni caso, il calcio resta un equilibrio tra regole e sogni. E i sogni, a gennaio, hanno sempre il passo corto ma il respiro lungo. Quale sarà il vostro?