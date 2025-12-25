Una stanza silenziosa, l’albero acceso, e un allenatore che non fa giri di parole: Rino Gattuso guarda al 2026 con occhi lucidi e schietti, lascia sospesa una promessa — “Non rifaremo…” — e apre un dialogo sincero con chi ama il calcio.

Gattuso svela le sue aspettative per il mondiale 2026: “Non rifaremo…” – Un’intervista senza filtri

È quasi Natale. Il tecnico si concede pochi minuti, ma dice molto. Sceglie il registro basso, quello che accompagna le giornate d’inverno e le idee chiare. Parla di lavoro, di gruppo, di segnali. “Ho visto atteggiamenti positivi”, confida. E lo dice senza retorica. Chi lo conosce sa che non lo fa per mestiere, lo fa per convinzione.

La prospettiva è il mondiale 2026

Ci arriveremo in un calcio che cambia ritmo e geografia. Il torneo si giocherà tra USA, Canada e Messico. Il format è allargato: 48 squadre, 104 partite, 12 gironi da 4 (fonte: FIFA Council, 14 marzo 2023, fifa.com). Un calendario più denso. Viaggi più lunghi. Rotazioni inevitabili. Gattuso annuisce: la preparazione non potrà essere quella di sempre.

In lui convivono il fuoco da ex campione del mondo 2006 e la freddezza dell’allenatore che misura i dettagli. Non elenca moduli. Non sciorina nomi. Sposta l’attenzione sulle basi: la disponibilità al sacrificio, la qualità del primo controllo, la gestione delle distanze tra reparti. È lì che individua il margine. “Ti fidi del compagno o non ci arrivi”, riassume, lasciando trapelare il suo lessico: intensità, metodo, responsabilità.

In assenza di una trascrizione integrale

Alcuni passaggi dell’intervista restano riporti dei presenti. Lo segnaliamo per chiarezza: non esiste ad oggi un documento ufficiale con citazioni complete. C’è però una linea coerente con il suo percorso. L’ha mostrata a Milanello, a Napoli, all’estero. Gattuso storytelling non vende frasi fatte. Pretende allenamenti corti e forti. Chiede pressione sulla palla, tempi puliti, uscite codificate. Se deve proteggere il risultato, lo fa. Ma non rinuncia al carattere.

Tra campo e spogliatoio

Nel 2026 conterà la tenuta mentale. Gli staff più pronti leggeranno i dati e li tradurranno in scelte semplici. Indicatori come PPDA, velocità di riconquista, carichi individuali. Gattuso li ascolta ma non si consegna ai numeri. Vuole che il dato confermi l’occhio, non il contrario. È il suo equilibrio: tecnologia al servizio del giudizio.

La notizia vera arriva solo a metà del discorso. “Non rifaremo…” Pausa. Uno sguardo rapido. Nel contesto, il senso è chiaro: non ripetere gli errori recenti. Niente partenze lente, niente gestione passiva dei finali, niente scuse logistiche. Un invito a spostare l’asticella. Non c’è boria, c’è promessa di standard.

Lo sguardo al 2026

Sul piano pratico, il tecnico spiega che serviranno liste elastiche, piani B e C, e una Nazionale pronta a cambiare pelle a partita in corso. Le micro-decisioni conteranno: quando alzare la pressione, quando congelare il ritmo, quando accettare il duello aperto. Esempi concreti? Gestione delle ammonizioni nel nuovo tabellone a 32, rotazioni pensate per fasce orarie e altitudine, rifiniture leggere tra voli intercontinentali. Dettagli che segnano la differenza in una Coppa del Mondo itinerante.

La chiosa è sobria. “Gli atteggiamenti positivi ci sono,” ripete. È un mattone, non uno slogan. Il resto verrà da ciò che non si vede: la cura del quotidiano, la qualità dei silenzi nello spogliatoio, la fame dei giovani accanto ai senatori. È qui che il 2026 inizia davvero: non in un tabellone, ma negli occhi di chi ci crede. E tu, davanti a quella frase incompiuta — “Non rifaremo…” — cosa ci leggi: una minaccia al passato o un invito a fare spazio al nuovo?