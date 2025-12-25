Roma Svela il Progetto Definitivo del Nuovo Stadio: la Curva Sud sarà la Più Grande d’Europa

Una città che si specchia nel futuro, una curva che diventa rito. Roma alza il velo su un’idea che non è solo architettura, ma appartenenza. Da lontano vedi il volume compatto, da vicino senti già la voce: tutto porta allo stesso punto, un muro umano che prende forma al Sud.

Roma e il nuovo stadio

Roma ha presentato il progetto definitivo del nuovo stadio. Il club ha messo sul tavolo disegni, planimetrie, relazioni tecniche. Il tono è chiaro: niente esercizi di stile, molta funzione. Le curve sono più ripide, la distanza dal campo si riduce, l’acustica guida ogni scelta. La città osserva. L’iter amministrativo procede. Le scadenze restano prudenti. Nessuno promette date scolpite.

Priorità del progetto

Le priorità sono concrete. Comfort, visibilità, sicurezza. I progettisti parlano di percorsi separati per arrivi e deflussi. Gli ingressi sono larghi. I varchi sono numerati. Le scale hanno corrimano doppi. Sono dettagli, ma contano. I regolamenti restano vincolanti. In Italia l’ipotesi di “safe standing” con rail seats è in valutazione caso per caso. Nelle coppe UEFA i posti devono essere utilizzabili come sedute numerate: è una norma, non un’opinione.

Progetto, città, tifosi

Il nuovo impianto punta anche sulla sostenibilità. I documenti citano efficienza energetica, materiali riciclabili, gestione delle acque. È un lessico ormai standard, ma la differenza la fa l’esecuzione. L’area è collegata a linee di mobilità pubblica e a un nodo ferroviario di peso. Il piano traffico promette navette, parcheggi di scambio, percorsi pedonali protetti. Qui si gioca una partita decisiva: o vinci sul trasporto, o perdi in anticipo.

La Curva Sud

Poi c’è la parte che tocca la pelle. La Curva Sud. Il club la definisce “monumentale”. A metà presentazione, i tecnici usano parole misurate. Ma la sostanza è forte: la società la annuncia come “la più grande d’Europa”. È una dichiarazione che apre il confronto con le grandezze note. Oggi il riferimento è la Südtribüne del Borussia Dortmund, la “Gelbe Wand”: circa 24.454 spettatori in assetto standing (dati ufficiali del club). A Londra, il Tottenham ha una gradinata unica da circa 17.500 posti (dati del club). Il claim di Roma alza l’asticella. I numeri definitivi non sono pubblici al momento: il club parla di primato, ma senza schede capienza dettagliate resta un annuncio da verificare quando gli atti saranno disponibili.

Un’esperienza sonora

L’idea è semplice e potente. Un’unica parete di persone. Gradoni regolari. Visuale pulita. Cori che si sommano e non si disperdono. L’acustica lavora con la geometria e con la copertura. Gli ingegneri spiegano che le riflessioni prime tornano verso il campo. L’effetto, se riuscito, aumenta il volume percepito senza strafare con gli impianti audio. È uno stadio che prova a suonare con la propria gente.

Il quotidiano e i tifosi

C’è spazio per il quotidiano, non solo per le notti europee. Spazi vivi nei giorni feriali. Servizi essenziali e prezzi da calibrare. Qui si gioca la credibilità sociale del progetto. Una curva enorme ha senso se resta popolata, accessibile, riconoscibile. I tifosi lo sanno. Il club lo sa.

La città è pronta?

Alla fine resta un’immagine. Una sera d’autunno. Il fumo dei coriandoli che sale lento. Un rigore, il respiro trattenuto, poi l’onda. Serve misura per costruire un tempio. Ma serve coraggio per riempirlo di voce. La città è pronta a sentirla davvero?