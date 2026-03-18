Caos Leao: fa pace con Pulisic ma finisce sul mercato

Il caso di Rafa Leao, il talento del Milan tra alti e bassi. Dal confronto con Pulisic alla possibile offerta di mercato: ogni gesto diventa un verdetto per l’attaccante.

All’Olimpico la scena ha fatto discutere. Rafa Leao esce piano mentre la squadra insegue il pari. In tribuna si agita più di qualcuno. Nello spogliatoio, stando a ricostruzioni giornalistiche, arriva il confronto con Christian Pulisic.

Due giorni dopo, stretta di mano davanti al gruppo e pratica archiviata. Non c’è un comunicato ufficiale, ma il messaggio è chiaro: chi gioca per il Milan deve muoversi all’unisono. Sul campo e fuori.

È qui che la storia cambia ritmo. Perché la questione non è il talento. Quello non si discute. La questione è l’onda. Leao sale e scende dentro la stessa partita. Un dribbling che scalda San Siro, poi dieci minuti in ombra. Il gol decisivo un sabato, la gara dopo con la testa altrove.

I numeri di stagione non sono da strapotere, e per un attaccante d’élite è un biglietto da visita che pesa. Sul suo profilo social ha scritto: “Fai ciò che è alla tua portata”. Parole oneste. Ma il Milan oggi chiede qualcosa in più: continuità, corsa, atteggiamento.

Il nodo tecnico ed emotivo: gli scenari per il futuro

Il club aveva provato a spostare Leao più vicino alla porta. Esperimento da centravanti puro a tratti, poi di nuovo largo a sinistra dove sente il campo e può puntare l’uomo. La resa? Alterna picchi a pause lunghe. È la fotografia di un talento che decide le partite quando s’incendia, ma che quando si spegne lascia la squadra corta di colpi.

Gli allenatori lo sanno: certe stelle hanno bisogno di essere accese. La domanda è quanta benzina può (o vuole) mettere lui. E quanta pazienza ha il gruppo, che nel frattempo prepara un altro impegno a San Siro in un clima che chiede risposte immediate.

Qui entra il mercato. Nel contratto di Leao c’è una clausola rescissoria attorno ai 170 milioni: cifra pubblica, al momento fuori scala rispetto alla sua valutazione attuale. Nessuno, realisticamente, si avvicinerà a quelle vette. Ecco perché, secondo indiscrezioni non ufficiali, il Milan ascolterebbe una offerta importante, magari dalla Premier League o dall’Arabia Saudita.

Le cifre ballano e non ci sono riscontri definitivi, ma l’area degli 80 milioni viene citata spesso come base di ragionamento. Dipende da molte variabili: stato di forma, gol pesanti in primavera, disponibilità del giocatore a restare e progetto tecnico credibile. La pace con Pulisic chiude la parentesi interna, non il dossier esterno: il telefono può sempre squillare.