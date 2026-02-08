Dimarco senza freni: tre assist al Sassuolo e un record che ora è davvero nel mirino

Tre assist in Sassuolo-Inter, Dimarco sale a quota 11 in Serie A, batte se stesso e punta al record storico di assist.

Ci sono partite che raccontano una stagione meglio di qualsiasi grafico, e Sassuolo-Inter (terminata 5-0 per la capolista) è una di quelle. Federico Dimarco ne esce con tre assist, due nel primo tempo e uno nella ripresa, ma soprattutto con la sensazione sempre più netta di essere diventato una certezza, non più un fattore episodico (se qualcuno può avere mai pensato il contrario).

Il primo passaggio decisivo arriva su calcio d’angolo, dalla destra, preciso sulla testa di Bisseck; il secondo è un invito chirurgico che manda in porta Thuram per il raddoppio, tutto concentrato in appena diciassette minuti. Nella ripresa arriva anche il terzo, per Akanji, a chiudere una serata che indirizza la partita e certifica un dato ormai evidente: quando Dimarco alza il volume del suo sinistro, l’Inter cambia passo.

Con questi tre assist sale a quota 11 in Serie A, già in doppia cifra e già oltre il suo miglior rendimento stagionale, confermandosi uno dei giocatori più incisivi dell’intero campionato.

Numeri che pesano e un primato che non è più un tabù

Il quadro diventa ancora più interessante se si allarga lo sguardo oltre i confini italiani. In Europa, in questa stagione, hanno fatto meglio soltanto Michael Olise, fermo a 15 assist, e Bruno Fernandes, arrivato a 12. Dimarco è subito dietro, con 11 passaggi decisivi che hanno quasi sempre coinciso con risultati positivi per la squadra di Cristian Chivu, fatta eccezione per la sconfitta per 4-3 contro la Juventus.

Da qui nasce un altro obiettivo, che non viene sbandierato ma che ormai si impone da solo: il record assoluto di assist in una singola stagione di Serie A. Il primato appartiene al Papu Gomez, che nel 2019/20 arrivò a quota 16 con l’Atalanta. A Dimarco ne servono cinque per eguagliarlo e sei per superarlo, numeri che oggi non sembrano più fuori portata. Anche perché il confronto con il passato recente è impietoso: in appena 22 partite di campionato ha già superato i 9 assist messi a referto nella scorsa stagione, quando però le presenze furono 31. In totale, gli assist in Serie A sono diventati 44, con quasi la metà concentrati nell’ultima stagione e mezza, segno di una crescita netta, continua, strutturale.

Eppure, nel post partita, Dimarco ha scelto di smontare qualsiasi retorica personale, dichiarando a DAZN: “Se mi sento il quinto più forte al mondo? Non mi sento nessuno. Quando va bene sei un fenomeno, quando va male sei scarso. Questo è il calcio”. Una frase che ridimensiona il rumore senza sminuire i numeri e che racconta bene il momento: niente ossessioni, niente proclami. Solo continuità. Il resto, se deve arrivare, arriverà.