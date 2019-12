PAGELLE 15 GIORNATA SERIE A- Tutto pronto per la 15^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Inter-Roma, con nerazzurri attualmente in testa alla classifica e chiamati a difendere il primato. Roma sugli scudi a caccia di conferme in vista della possibile rimonta in chiave Champions League.

Sabato sarà la volta dell’altra super sfida dell’Olimpico tra Lazio-Juventus. Biancocelesti in un grandissimo stato di forma, Juventus chiamata a tenere il passo dell’Inter capolista. Atteso il pubblico delle grandi occasioni all’Olimpico.

Leggi anche: Inter-Roma, probabili formazioni: Dzeko dal 1′, Conte conferma Lautaro-Lukaku

Pagelle 15 giornata Serie A 2019/2020: voti, Highlights e tabellino del match

Inter-Roma 0-0

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6, De Vrij 6.5, Skriniar 6; Candreva 5.5 (45′ pt Lazaro 5.5), Vecino 5.5, Borja Valero 6 (72′ Asamoah 5.5), Brozovic 6, Biraghi 5; Lautaro Martinez 5.5, Lukaku 6.

ROMA (4-2-3-1): Mirante 7; Santon sv (16′ Spinazzola 5.5), Mancini 6, Smalling 6.5, Kolarov 5.5; Diawara 6, Veretout 5; Mkhitaryan 5.5, Pellegrini 6, Perotti 5.5 (67′ Dzeko 6); Zaniolo 6

Atalanta-Verona 3-2

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5; Toloi 6, Djimsiti 7, Palomino 5.5; Hateboer 6, Pasalic 6, Freuler 5.5 (55′ De Roon 6), Castagne 6.5; Gomez 6; Ilicic 6 (28′ Malinovskyi 7), Muriel 6.5 (77′ Barrow S.V). All. Gasperini 5.5

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrhamani 6, Dawidowicz 5, Bocchetti 5.5 (46′ Empereur 6); Faraoni 6, Amrabat 6.5, Veloso 6, Lazovic 6.5; Pessina 6 (79′ Verre S.V), Zaccagni 6.5; Di Carmine 7.5 (87′ Adjapong). All. Juric 6.5.

Udinese-Napoli 1-1

UDINESE (3-5-2): Musso 6; De Maio 6, Ekong 6, Nuytinck 6; Ter Avest 6 (74′ Pussetto s.v.), Fofana 6.5, Mandragora 6, De Paul 5.5 (84′ Barak s.v.), Stryger 5.5; Okaka 6, Lasagna 6.5 (89′ Becao s.v.). All. Gotti 6.

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Callejon 5.5, Fabian 6, Zielinski 6.5, Insigne 5 (45′ Llorente 6); Mertens 5.5, Lozano 5 (61′ Younes 6). All. Ancelotti 5.5.

Lazio-Juventus 3-1

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5,5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Lucas Leiva 6,5, Milinkovic-Savic 7 (90′ Caicedo 6,5), Luis Alberto 7,5 (76′ Parolo 6), Lulic 6; Correa 7, Immobile 5,5 (85′ Cataldi s.v.).

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 7; Cuadrado 5, Bonucci 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6; Bentancur 7 (40′ Emre Can 5), Pjanic 6, Matuidi 6; Bernardeschi 6 (71′ Danilo 6); Dybala 5 (79′ Higuain s.v.), Ronaldo 6,5.

Lecce-Genoa 2-2

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 5; Rispoli 6, Lucioni 5.5, Dell’Orco 6, Calderoni 6; Majer 5 (46′ Tabanelli 6.5), Tachtsidis 6, Petriccione 6; Shakhov 5.5 (59′ Farias 6); La Mantia 5.5, Babacar 5 (51′ Falco 7). All. Liverani 6.5.

GENOA (4-3-3): Radu 6; Ghiglione 6, Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6.5; Pajac 5.5 (92′ Ankersen s.v.), Schone 6 (63′ Cassata 5.5), Sturaro 6; Pandev 6, Pinamonti 5.5 (82′ Favilli s.v.), Agudelo 5. All. Thiago Motta 5.5.

SPAL-Brescia 0-1

SPAL: Berisha 6; Tomovic 6, Vicari 6, Igor 7; Cionek 6.5, Missiroli 6.5, Murgia 7, Jankovic 6.5 (63′ Valoti 6), Reca 6 (69′ Kurtic 6.5); Floccari 7, Paloschi 7 (88′ Cuellar sv).

LECCE: Vigorito 5; Benzar 4.5 (59′ Fiamozzi 5.5), Rossettini 5, Riccardi 5, Vera 5.5; Imbula 6, Petriccione 5.5 (59′ Majer 5), Dell’Orco 5.5; Lo Faso 5.5 (76′ Maselli sv); Dubickas 5.5, Lapadula 6.

Sassuolo-Cagliari 2-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati 5.5; Toljan 6.5, Marlon 6 (1′ st Peluso 6), Romagna 6, Kyriakopoulos 6.5; Locatelli 6.5, Magnanelli 6.5; Djuricic 7 (44′ st Obiang sv), Berardi 6.5 (29′ st Traore 6), Boga 6; Caputo 6.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael 6; Cacciatore 6, Pisacane 6, Klavan 5.5, Pellegrini 4 (1′ st Lykogiannis 6); Nandez 6 (32′ st Ragatzu 6.5), Cigarini 5.5, Rog 6; Nainggolan 6; Joao Pedro 6.5, Simeone 5 (1′ st Cerri 5.5).

Torino-Fiorentina 2-1

Torino: Sirigu 6.5; Izzo 6.5, Nkoulou 6.5, Bremer 6; De Silvestri sv (12′ Ola Aina 6.5), Baselli 6, Rincon 6, Ansaldi 7.5; Verdi 6 (76′ Laxalt sv), Berenguer 5.5 (58′ Meite 6); Zaza 7. All. Mazzarri 6.5.

Fiorentina: Dragowski 5.5; Caceres 6, Milenkovic 5.5, Ceccherini 5.5, Dalbert 5.5; Benassi 5.5, Pulgar 5.5, Castrovilli 6.5; Ghezzal 5 (51′ Sottil 6), Vlahovic 5.5 (78′ st Pedro sv), Chiesa 6.5. All. Montella 5.

Sampdoria-Parma 0-1

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 5.5; Thorsby 5, Ferrari 5.5, Colley 7, Murru 6; Ramirez 5.5 (14’ st Leris 6), Ekdal 6, Vieira 5.5 (14’ st Linetty 5.5), Jankto 6 (35’ st Caprari sv); Gabbiadini 6.5, Quagliarella 5.

PARMA (4-3-3): Sepe 7.5; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 7; Hernani 6.5, Kucka 7.5 (1’ st Brugman 6), Barillà 6.5; Kulusevski 5.5 (40’ st Grassi sv), Cornelius 6 (22’ st Dermaku 5), Gervinho 6.

Bologna-Milan 2-3

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 5, Bani 5, Danilo 5,5, Denswil 6; Poli, 5,5 Schouten 5 (46′ Svanberg 6); Skov Olsen 5 (78′ Orsolini 6,5), Dzemaili 5 (64′ Santander 5,5), Sansone 6; Palacio 5,5. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma 6; Conti 6, Musacchio 6,5, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6; Kessie 6,5, Bennacer 6,5 (70′ Biglia 6), Bonaventura 7 (79′ Paquetà SV); Suso 6, Piatek 6,5, Calhanoglu 6 (85′ Castillejo SV).​ Allenatore: Stefano Pioli