I tifosi non lo vogliono e scatta la petizione: bufera per il nuovo acquisto – SerieAnews

Scatta la rivolta nella tifoseria di una grande big del calcio europeo: critiche durissime per il nuovo acquisto, via alla petizione

“Il calcio è di chi lo ama“, una frase che è anche il motto della Serie A italiana. Già, ma chi è che ama il calcio? Risposta semplice quanto scontata, i tifosi. E così il calcio è dei supporters, dei tifosi che si considerano – a torto o ragione – i veri proprietari del club, della maglia.

E chi invece il proprietario lo è davvero su carta? Beh, loro sono “dipendenti”, lavorano al servizio della squadra, della maglia, dei tifosi. D’altronde questi ultimi sono il vero motore del gioco del calcio: senza di loro non vi sarebbe spettacolo perché di fatto non vi sarebbero introiti economici. Nè pubblico sugli stadi o davanti alla tv. Ed il merchandising? Beh, andrebbe a farsi benedire.

Alle volte, però, l’esagerazione è fin troppo evidente tanto da lasciare senza parole. E così capita che l’ultimo acquisto, peraltro pagato a peso d’oro, non sia particolarmente gradito alla tifoseria tanto da far scatenare proteste e perfino una petizione online. Sì, avete letto bene.

Tifosi sul piede di guerra: il nuovo acquisto è già nel mirino

Il clamoroso episodio è accaduto a Londra, sponda Arsenal. I Gunners hanno virtualmente chiuso l’acquisto di Madueke dal Chelsea, esterno classe 2002 pagato 48 milioni di sterline più quattro di bonus. Che al cambio attuale fanno oltre 55 milioni di euro, più vicini decisamente ai 60.

Una cifra alta che spetterà poi al calciatore dimostrare di valere. I tifosi, però, hanno già bocciato l’operazione. Una furia, sia sui social che sul web tanto da far partire una petizione che in poche ore ha superato le 4.000 firme. “NoToMadueke”, il titolo della campagna che ha anche un testo scevro da ogni tipo di interpretazione.

“I tifosi dell’Arsenal meritano di meglio” si legge, con i supporters che ricordano come siano vicini al successo. Da qui il non spiegarsi dei due passi indietro “proprio come nelle tre finestre di mercato precedenti. Possiamo sicuramente fare di meglio di Madueke e Gyokeres“.

Eh già, perché l’Arsenal sta acquistando dallo Sporting Lisbona anche Gyokeres, il bomber svedese autore di più gol che partite giocate nella scorsa stagione. Un centravanti come ve ne sono pochi in Europa tanto da essere conteso da tutte le big. Eppure nemmeno lui sembra andare bene ai tifosi.

“Mostrate un po’ di ambizione, ripagate i tifosi nello stesso modo in cui abbiamo sostenuto il club negli ultimi due decenni” si conclude il testo della campagna che sottolinea anche come recentemente i colpi dal Chelsea non sono mai stati illuminanti. Da Kepa – arrivato in questa sessione – a Jorginho ed Havertz, gli acquisti hanno solo arricchito il Chelsea neo campione del mondo e portato poco dal punto di vista tecnico alla squadra.

Un mercato che ha scatenato l’ira anche nei confronti del tecnico con “ArtetaOut” apparso sulle mura dell’Emirates Stadium. Allo spagnolo imputano le sole vittorie, dal 2019 a oggi, di una Coppa d’Inghilterra (2019) e due Community Shield (2020 e 2023).