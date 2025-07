Milan, da non credere: “Pronto a disertare l’allenamento”. Il retroscena sullo scontro col club

Spunta un retroscena incredibile sul calciatore, che sarebbe pronto ad arrivare al punto di disertare l’allenamento dopo lo scontro con la squadra

Il Milan non sta attraversando mesi particolarmente semplici. La scorsa stagione si è rivelata un flop totale, con un posizionamento finale in classifica ben al di sotto delle aspettative, la mancata qualificazione europea, un cambio allenatore a metà annata e una magrissima consolazione con la vittoria della Supercoppa Italiana in finale contro i cugini rivali dell’Inter.

Anche il calciomercato estivo non sta regalando particolari gioie. Dopo il ritorno di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, la speranza dei tifosi era cresciuta, ma si è dovuta presto spegnere. Prima l’addio di Reijnders, poi quello di Theo Hernandez e infine lo smacco dello sfottò del Fenerbahce all’acquisto di Archie Brown, già promesso rossonero. Anche qui, una sola magra consolazione: Luka Modric in arrivo a fine carriera. Troppo poco a metà luglio.

Milan, Jashari va allo scontro col Brugge: il retroscena

Ad aggiungere pioggia sul bagnato, è la vicenda legata ad Ardon Jashari, calciatore svizzero che il Milan sta inseguendo da settimane, L’approdo di Ricci a centrocampo, infatti, non è sufficiente e i rossoneri vorrebbero alzare ulteriormente l’asticella proprio con il classe 2002 del Brugge.

Prossimo ai 23 anni, il mediano ha già scelto di voler approdare in Italia e sta spingendo da settimane, ma la società belga non vuole lasciarlo partire per meno di circa 40 milioni di euro. Il Milan si è spinto poco sopra i 30, senza però trovare ancora un accordo. L’ostruzionismo del Brugge avrebbe fatto spazientire anche il calciatore, pronto ad arrivare a uno scontro totale.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Jashari potrebbe persino disertare l’allenamento con il resto dei compagni, scegliendo di non presentarsi per rendere ancora più chiara la sua volontà. Una decisione che farebbe molto rumore e che potrebbe cambiare le sorti della trattativa.

Jashari ha un contratto fino al 2029 col Brugge, forte quindi di un accordo legale ancora molto lungo. Lo scontro rischia di diventare inevitabile, ma il Milan non forzerà ulteriormente la mano. Nessuna offerta a rilancio, il club si è spinto al massimo ed è consapevole della volontà del giocatore.

L’affare resta in bilico e la fumata bianca appare ancora lontanissima, ma il mercato è ancora lungo. Certo, i rossoneri non potranno trattare all’infinito per il centrocampista e valuteranno quindi anche delle alternative per non ritardare eccessivamente le mosse di mercato in vista della prossima stagione.