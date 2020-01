Calciomercato 10 gennaio: Milan, Caldara torna all’Atalanta. Scambio Politano-Kessie, si entra nel vivo! Reina all’Aston Villa

CALCIOMERCATO 10 GENNAIO- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 10 gennaio. Indiscrezioni, movimenti di mercato e ultimissime di questa sessione invernale di calciomercato.

MILAN– Rossoneri scatenati soprattutto in chiave cessioni. Prende corpo il potenziale scambio tra Kessie e Politano. Addio confermato di Caldara: il centrale difensivo torna all’Atalanta in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto in favore del club bergamasco. Reina verso la cessione all’Aston Villa, mentre Piatek potrebbe prendere il posto dell’infortunato Kane al Tottenham, affare da circa 30-35 milioni di euro.

JUVENTUS– Nessuna particolare operazione in entrata, a parte qualche giovane promettente in vista del futuro. I bianconeri potrebbero lavorare solamente in uscita con Rugani e Pjaca verso l’addio. Il primo piace parecchio in Premier League.

INTER– Vidal resta il primo obiettivo per il centrocampo nerazzurro. A confermato è stato lo stesso Marotta, il quale accelera i tempi anche per Ashley Young del Manchester United. Il terzino difficilmente rinnoverà il suo contratto con il club inglese e l’Inter rappresenterebbe più di un’opzione.

Leggi anche:Probabili formazioni 19^ giornata: Ramsey dal 1′. Pioli sceglie il 4-4-2: Leao-Ibrahimovic. Cagliari, Klavan dal 1′

Calciomercato 10 gennaio: Roma, Kalinic resta giallorosso. Fiorentina, oggi l’ufficialità di Cutrone

ROMA– Nessuna cessione importante nel mercato di gennaio. Florenzi resterà in giallorosso almeno fino a giugno. Stesso discorso per Under. Kalinic, dal canto suo, ha confermato la sua volontà di resta a Roma almeno fino al termine della stagione.

NAPOLI– Fatta per Lobtka e Demme, i due nuovi rinforzi saranno a disposizione di Gattuso già nel corso dei prossimi giorni.

CAGLIARI– Nandez resterà rossoblù almeno fino al termine della stagione. Intanto resta viva la pista Tonelli qualora i problemi di Ceppitelli non dovessero risolversi in tempi brevi.

FIORENTINA– Oggi dovrebbe esser ufficializzato l’affare Cutrone. Pedro viaggia verso il ritorno in Brasile dopo 6 mesi a dir poco deludenti in maglia viola.