Calciomercato 15 gennaio: scambio Politano-Spinazzola, attesa l’ufficialità. Milan, addio a Suso: assalto ad Under. Inter-Eriksen, c’è l’offerta. Cagliari, torna Mancosu?

CALCIOMERCATO 15 GENNAIO- Ecco tutte le trattative e potenziali affari di oggi mercoledì 15 gennaio. Ultime indiscrezioni sulla finestra di mercato invernale.

JUVENTUS– Dopo l’infortunio di Demiral i bianconeri valuteranno attentamente se intervenire sul mercato per la caccia ad un nuovo difensore. Idea Romero dal Genoa, con arrivo anticipato a Torino di 6 mesi.

MILAN– Addio ormai certo a Suso. L’esterno rossonero si trasferirà in Liga. Atletico Madrid in netto vantaggio sulla concorrenza: l’affare entrerà nel vivo nel corso delle prossime ore. Rossoneri forti su Under, da valutare anche il futuro di Piatek.

INTER– C’è l’offerta per Eriksen: pronti 8 milioni di euro per anticipare l’arrivo del danese già nella finestra del mercato invernale. Parti piuttosto vicine.

NAPOLI– Dopo Demme, firma e primo giorno in maglia azzurra anche per Lobotka. In chiave cessione nessuna novità: Mertens potrebbe rimanere fino a giugno.

Calciomercato 15 gennaio: Cagliari, Tonelli ha scelto la Samp, torna Mancosu?

CAGLIARI– Possibile addio per Castro e assalto a Mancosu. Occhio anche alla possibile cessione di Ionita, Lecce dietro l’angolo.

SAMPDORIA– Tonelli potrebbe sposare i colori blucerchiati, battuta la concorrenza del Cagliari

PARMA– Per l’attacco piace Caprari, ma la Sampdoria potrebbe chiudere le porte alla sua cessione.