Coppa Italia| Milan-Torino, probabili formazioni: Piatek e Rebic dal 1′, c’è Belotti

MILAN TORINO PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia tra Milan-Torino valida per i quarti di finale. Pioli si affiderà al solito 4-4-2, con diverse novità dal 1′. In porta confermato Donnarumma, così come spazio alla difesa titolare, con Musacchio-Romagnoli al centro e Conti-Theo Hernandez sugli esterni. A centrocampo chance per Krunic, il quale affiancherà Bennacer, mentre sugli esterni agiranno Castillejo e Bonaventura. In attacco Piatek e Rebic.

Il Torino, dopo la disfatta casalinga contro l’Atalanta, sarà chiamato a riscattare il passivo di 7-0 rimediato nel recente match contro i nerazzurri. Nessun cambio per Mazzarri, il quale si affiderà alla formazione titolare. Ola Aina riprenderà spazio sulla sinistra, mentre in attacco agiranno Belotti e Berenguer. Calcio d’inizio ore 20.45, match visibile in diretta tv su “Rai Uno”.

Leggi anche: Calciomercato 28 gennaio: Eriksen-Inter, oggi l’ufficialità. Emre Can al Borussia, accordo imminente. Cagliari-Pjaca, si chiude. Napoli, bivio Petagna-Pinamonti. Roma, Florenzi al Valencia

Milan Torino probabili formazioni Coppa Italia, quarti di finale: le scelte di Pioli e Mazzarri

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. All. Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lulic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.