Juve, la svolta improvvisa per Yildiz: il Bayern avanza, la posizione dei bianconeri

Nuova svolta improvvisa per la Juventus attorno al numero 10: il Bayern Monaco lo vuole fortemente, ecco la nuova situazione

Riprendendo e parafrasando un vecchio assunto del calcio quando in rosa si ha un fuoriclasse, si potrebbe sostenere come in casa Juventus al momento della formazione da mandare in campo, le idee siano piuttosto nebulose eccetto per un calciatore in particolare: Kenan Yildiz.

Il turco sembra essersi preso in mano la Juve definitivamente e sta onorando quel numero tanto pesante in bianconero, il 10. Con Thiago Motta prima e Tudor poi è stato quasi sempre un perno, eccetto per un momento di flessione che ha pagato con panchine in serie sotto la gestione dell’ex allenatore del Bologna.

Il Mondiale per Club disputato negli Stati uniti e terminato prematuramente con l’eliminazione per i bianconeri ha però certificato il talento del classe 2005. E, se vogliamo, anche la decisione di Giuntoli l’estate scorsa: rifiutata ogni tipo di proposta per lui, spente sul nascere le sirene di Bayern Monaco e Real Madrid su tute – oltre ai soliti club inglesi – e Huijsen, Soulé e Kean sacrificati sull’altare del bilancio.

Anche questa sessione, però, sembra poter essere di “passione” per i colori bianconeri. Manco a dirlo, Kenan Yildiz è destinato a diventare ancora una volta uomo mercato.

L’infortunio di Musiala ha “inguaiato” la Juve: il danno è fatto

Negli Stat Uniti ha compiuto un nuovo, ulteriore step: tre goal e due assist in quattro partite, in appena 251 minuti ed un primo tempo maiuscolo e sontuoso contro il Real Madrid. Gare che hanno nuovamente acceso l’interesse dei top club nei suoi confronti, pronti a partire all’assalto e contenderselo a suon di milioni.

In casa Juve, d’altronde, il nuovo corso è più che mai chiaro: nessuno incedibile, ma anzi davanti alle offerte giuste possono partire tutti. Questo almeno per quanto riguarda i calciatori della rosa, perché ce n’è uno che gode di “privilegi particolari”. Si tratta proprio di Yildiz, considerato dalla Juventus assolutamente incedibile.

Il Bayern Monaco, però, da quell’orecchio proprio non ci sente: e così tornerà alla carica, anche e soprattutto dopo l’infortunio di Jamal Musiala che dovrà restare fermo fino all’inverno. Anche il Barcellona è interessato non poco alla situazione relativa al calciatore turco, con i catalani da sempre molto attenti ai giovani talenti.

Rinnovo Yildiz: la proposta bianconera

La Juve, però, vuole blindarlo. Ecco perché è arrivata anche la contromossa da parte della dirigenza bianconera: ad Yildiz sarà proposto il rinnovo con corposo aumento fino a 3 milioni di euro. D’altronde i colloqui per il rinnovo procedono a passo svelto con l’entourage per un nuovo accordo che avrà scadenza nel giugno del 2030.

Un rinnovo a lungo termine che ben spiega la volontà del club bianconero di puntare su di lui. Porte e finestre chiuse, quindi, cancelli serrati alla Continassa: Yildiz non andrà via da Torino, complice anche la volontà del calciatore di restare a Torino. Poi, però, le vie del mercato sono infinite e può davvero accadere di tutto.