Lazio, arriva il sacrificio sul mercato: subito 20 milioni, Sarri non può nulla

Il club biancoceleste ha il mercato bloccato e non può operare in entrata: arriva anche una brutta notizia per il tecnico, un big sarà ceduto

L’indice di liquidità, un termine che ormai i calciofili ma soprattutto i tifosi della Lazio hanno mandato bene a memoria. Un indicatore finanziario che misura la capacità di un’azienda – in questo caso un club – nel far fronte ai propri debili a breve termine utilizzando le attività correnti. Di fatto valuta se un’azienda può pagare attraverso le attività correnti le proprie passività correnti.

Un valore che sta bloccando la Lazio, bloccata nel mercato in entrata e quindi senza possibilità di poter acquistare calciatori in questa sessione di mercato estiva. Una bella gatta da pelare per i biancocelesti che ha creato non poche tensioni con Maurizio Sarri. In un vertice andato in scena quale settimane fa la decisione di proseguire insieme nonostante il problema in entrata.

La Lazio non potrà ingaggiare calciatori, sperando che il blocco possa terminare a settembre in modo che la dirigenza possa quantomeno acquistare gli svincolati, su tutti Lorenzo Insigne.

Sarri e l’addio di un big: c’è anche il suo zampino

Sarri ha pero strappato una promessa alla dirigenza: nessun big sarebbe andato via. Se la rosa non può essere rinforzata, quantomeno che non venga indebolita cedendo i pezzi pregiati. Una volontà accettata dalla dirigenza che si sta scontrando con le velleità dei calciatori biancocelesti, alcuni finiti nel mirino delle big.

Di certo c’è che Sarri vuole una rosa snella, con al massimo 20 calciatori considerato come la Lazio non debba disputare le coppe europee. Già ceduto Tchaouna al Burnley, Bordon, ex Primavera, è finito in prestito al Südtirol. Vicino anche l’addio di Floriani Mussolini, l’anno scorso alla Juve Stabia: andrà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto alla Cremonese.

C’è però un big che potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio. Non Zaccagni, pure nel mirino del Napoli, ma Christos Mandas, portiere greco che si è imposto nella scorsa stagione scalzando Ivan Provedel dal ruolo di titolare. L’estremo difensore ellenico ha recentemente rinnovato fino al 2029 ma il suo futuro è decisamente in bilico.

Le sue prestazioni hanno infatti attirato i club di mezza Europa ed il futuro del portiere sarebbe decisamente in bilico. Anche Maurizio Sarri potrebbe avere la sua influenza: nella prima esperienza biancoceleste il tecnico di Bagnoli ha puntato ad occhi chiusi sul portiere italo-russo e potrebbe nuovamente affidargli la maglia numero 1.

Ecco perché, in mancanza di una certa titolarità, sarebbe Mandas a chiedere di essere ceduto per fungere da titolare altrove. Ed al quel punto la Lazio non potrebbe che accontentare il calciatore con una valutazione già fatta: 20 milioni di euro.