Cagliari, Pavoletti e Cigarini: “Non c’è stata nessuna rissa”

Leonardo Pavoletti e Luca Cigarini, intervenuti in conferenza stampa da Asseminello, hanno chiarito le ultime indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. “Nessuna rissa”: questa l’ammissione comune di entrambi i giocatori.

Cigarini: “Sono 15 anni che frequento i campi di Serie A e le malelingue ci sono sempre state, ovunque. Qualcuno si diverte a mettere in giro queste voci infondate e ridicole perché vogliono minare il nostro gruppo, il nostro spogliatoio. Però tutti sappiamo che è proprio la nostra coesione ad averci fatto arrivare fin qui”.

Pavoletti e Cigarini: “Solo assurdità”

Pavoletti ha poi spiegato: “Uscivamo dal ristorante, io e Cigarini abbiamo inziato a giocare e a spingerci per scherzo. Alcuni compagni ci hanno chiamato per andare via, io mi sono girato e ho fatto una torsione con la gamba sinistra. Il ginocchio ha ceduto e io sono caduto. Ho sentito di scazzotate, di Birsa che mi ha preso a pugni…Mi è veramente dispiaciuto sentire certe cose. Non capisco come ci si possa fidare di una voce che arriva da uno sconosciuto, di un chiacchiericcio del genere”.