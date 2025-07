Lorenzo Insigne in Serie A: torna la coppia da 46 gol

L’esterno di Frattamaggiore ha concluso la sua esperienza in Canada: può tornare in Italia, c’è un club che lo vuole

Dopo tre stagioni l’avventura di Lorenzo Insigne in Canada si conclude. L’esterno napoletano ha rescisso il contratto con Toronto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza ed è ora libero di firmare a parametro zero. Con la maglia dei canadesi 76 presenze con 19 gol e 16 assist ma anche un amore mai sbocciato del tutto, anzi.

Tensioni, polemiche, attriti con la dirigenza ma anche con i tifosi e l’avventura che sarebbe potuta terminare anche sei mesi fa. non è un mistero che l’ex esterno del Napoli già a gennaio si stava guardando intorno, strizzando l’occhio soprattutto all’Italia. A 34 anni l’esterno può ora tornare in Serie A, considerato come abbia ancora un discreto mercato.

Insigne, probabilmente, torna in Italia anche per l’obiettivo Mondiale: conosce benissimo Gattuso ed il CT sa le qualità dell’esterno di Frattamaggiore e chissà che i due non si siano già parlati in chiave Nazionale. Insigne potrebbe essere un valore aggiunto per molti club della Serie A, non solo di media classifica, ma anche di alta.

Insigne in Serie A, si forma una coppia gol pazzesca

Insigne può infatti portare esperienza internazionale ed un bagaglio tecnico e qualitativo in grado di migliorare ogni club. E non è un caso che il Como stia pensando proprio a lui come rinforzo. I lariani, dopo una salvezza tranquilla, puntano ora all’Europa come si evince anche dal mercato di spessore fin qui realizzato dalla dirigenza.

Il Como, peraltro, già nello scorso mese di gennaio di era interessato non poco al numero 24. Non solo i lariani, però, sul calciatore. Se il Sassuolo neopromosso può essere un’opzione interessante, ce n’è un’altra ancora più ghiotta. Una pista che conduce a Bologna, nel club che lo scorso maggio si è assicurato la Coppa Italia.

Il progetto dei felsinei è ambizioso e l’intenzione del club emiliano è disputare un campionato di livello ed una Europa League all’altezza. In questo senso va letta anche la trattativa con il Besiktas per l’ingaggio di Ciro Immobile. E proprio il bomber di Torre Annunziata può essere quel quid in più nella scelta definitiva.

I due calciatori sono legati da una grande amicizia ed hanno vissuto insieme l’esperienza a Pescara, la squadra allenata da Zeman che in regia aveva Verratti. Dalla B alla A anche e soprattutto grazie ai 46 gol dei due (28 Immobile e 18 Insigne) pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

L’ingaggio di Insigne da parte del Bologna potrebbe anche aiutare indirettamente il Napoli. Insigne andrebbe senza dubbio a completare la rosa, non fungerebbe da titolare la i felsinei potrebbero anche pensare di cedere Ndoye, corteggiato dal club partenopeo.