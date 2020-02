Coronavirus| Serie A, 26^ giornata: attesa l’ufficialità, si gioca a porte chiuse

CORONAVIRUS- Secondo quanto riportato dal ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, il 26° turno di Serie A potrebbe giocarsi a porte chiuse. Questo il comunicato: “Sono ufficialmente in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte; ora con questo decreto abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, ma per gli eventi delle Serie A abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse“.

Nessun rinvio, anche perchè poi sarebbe praticamente impossibile recuperare i match con gli imminente Europei 2020 in programma i primi di giugno. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.

Coronavirus, le gare a porte chiuse della 26^ giornata:

Come detto, si attende solamente il comunicato ufficiale sul verdetto dei match a porte chiuse e quelli che, invece, si svolgeranno normalmente. Queste le prime indiscrezioni in attesa di conferma ufficiale:

Juventus-Inter, porte chiuse

porte chiuse Sassuolo-Brescia , porte chiuse

, porte chiuse Sampdoria-Verona , porte chiuse

, porte chiuse Milan-Genoa , porte chiuse

, porte chiuse Udinese-Fiorentina , a rischio rinvio

, a rischio rinvio Parma-SPAL, porte chiuse