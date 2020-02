Champions League| Lione-Juventus, probabili formazioni: Dybala dal 1′, c’è anche Ramsey

LIONE JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- Juventus chiamata alla prova del nove per cercare di ipotecare il passaggio del turno già dal match d’andata degli ottavi di finale. Sarri si affiderà al solito 4-3-3. Tutti recuperati, convocati anche Douglas Costa e Khedira, unico assente Demiral, per il turco, come noto, stagione finita.

In difesa spazio per Danilo e Alex Sandro sugli esterni, mentre De Ligt e Bonucci comporranno la coppia centrale di difesa. A centrocampo restano vivi due ballottaggio tra Rabiot-Matuidi e Ramsey-Bentancur. Il centrocampista gallese resta in vantaggio sull’ex Boca per una maglia da titolare. Pjanic ritornerà in cabina di regia. Pochi dubbi in attacco, confermato il tridente Ronaldo-Dybala-Cuadrado.

Lione Juventus probabili formazioni: Sarri conferma il 4-3-3

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Fernando Marçal; Dubois, Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembelé. ALL.: Garcia.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri