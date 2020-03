Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon e assalto a Ferran Torres. 4 cessioni, addio Pjanic

CALCIOMERCATO JUVENTUS- I bianconeri si preparano alla prossima sessione di mercato estivo con un obiettivo chiaro e ben delineato. Paratici proverà a svecchiare la rosta puntando nettamente sulla totale rivoluzione in mezzo al campo.

Pogba e Tonali resta i primi obiettivi in ottica futura, ma è chiaro che serviranno circa 150 milioni di euro per finanziare il doppio colpo. La Juventus potrebbe decidere di mettere mano alle cessioni e sacrificare almeno 4 pedine. Pjanic potrebbe lasciare Torino di fronte ad un’offerta cash da circa 80 milioni di euro. Il centrocampista bosniaco piace particolarmente al PSG.

Calciomercato Juventus, Buffon: rinnovo per un’altra stagione

Sul fronte rinnovi, Buffon sembrerebbe essere pronto a proseguire per un’altra stagione in bianconero. Il portiere vestirà ancora in pani di 12esimo e rinnoverà il suo contratto per un ulteriore anno. Sulla via del rinnovo anche Dybala e Matuidi.

Sul capitolo cessioni massima attenzione anche al futuro di Khedira, Douglas Costa, Higuain e Bernardeschi. Khedira potrebbe lasciare la Juve in estate. Douglas Costa lascerà Torino solamente di fronte ad un’offerta cash da circa 50 milioni.

Higuain, valutato 25 milioni, potrebbe restare alla Juve solamente dinanzi ad una riduzione del suo ingaggio. Bernardeschi, valutato 40 milioni, piace al Milan, ma anche al Barcellona.