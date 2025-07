Inter, ecco il tuo top player del centrocampo: tutto deciso, si aggregherà a luglio alla squadra

Dopo Bonny, Sucic e il ritorno dei fratelli Esposito in nerazzurro, l’Inter è pronta ad accogliere il suo top player del centrocampo

Dopo le delusioni degli ultimi mesi, tra lo Scudetto perso all’ultima giornata, la terribile finale di Champions con il PSG e l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense, c’è aria di rivoluzione in casa Inter. Arnautovic e Correa sono già andati via, sostituiti dai fratelli Esposito e il neo-acquisto Bonny, prelevato dal Parma per 26 milioni di euro, ma le novità non finiscono qui.

L’Inter vorrebbe cedere anche Mehdi Taremi dopo la sua prima stagione deludente in nerazzurro, e se Bisseck e Frattesi non sembrano essere sul mercato, è diversa la posizione di Pavard e Zielinski. Entrambi sono sulla soglia dei 30 anni, e la giusta offerta potrebbe convincere l’Inter a lasciarli partire per puntare su profili più giovani, come il neo-acquisto Sucic che ha già convinto i tifosi nelle sue brevi apparizioni al Mondiale.

A far le valigie con ogni probabilità potrebbe essere anche Denzel Dumfries, che ha una clausola da 25 milioni di euro che scade il 15 luglio, con Manchester City e Barcellona che potrebbero decidere di pagarla. Meno probabile invece che parta anche Thuram, nonostante le frizioni con capitan Lautaro che però sembrano rientrate. Ma il top player “in arrivo” in casa nerazzurra è un altro.

Inter, ecco il “nuovo acquisto” del centrocampo

A volte il calciomercato regala colpi di scena che valgono quanto un grande acquisto. È il caso di Hakan Calhanoglu, che contro ogni pronostico resterà all’Inter dopo che la trattativa con il Galatasaray sembra essere ufficialmente saltata. Per tutti i tifosi dopo le parole al veleno di Lautaro Martinez il centrocampista ex Milan era già pronto a vestire la maglia giallorossa e tornare a casa, ma la realtà ha raccontato un altro finale: l’offerta del Galatasaray non è stata ritenuta idonea, e Calhanoglu continuerà la sua avventura nerazzurra.

Nell’ultimo periodo il pressing del Galatasaray si era fatto insistente. Offerte importanti (a quanto pare solo per il calciatore), promesse di un ruolo centrale e il richiamo della sua Turchia avevano fatto vacillare la posizione del centrocampista, che secondo molti rumours aveva chiesto a gran voce la cessione a Marotta. Il club turco però non ha accontentato la richiesta di 25-30 milioni dei nerazzurri, che hanno deciso di non fare sconti e puntare ancora su Calhanoglu come pilastro del centrocampo dell’Inter.

Attualmente fermo per un infortunio che lo ha tenuto fuori nel Mondiale per Club, Calhanoglu ora ricaricherà le pile in vacanza per presentarsi pronto al ritiro di luglio, dove inizierà la sua “seconda vita” in nerazzurro dopo l’addio sfumato. Sì, il grande “acquisto” del centrocampo nerazzurro è Hakan Calhanoglu, che ora dovrà dimostrare ai più scettici il suo attaccamento alla maglia neroblu.