Un nuovo volto per l’attacco del Milan? C’è una richiesta di Allegri ben precisa

Il club rossonero sonda la disponibilità dei bomber di mezza Europa: nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi un profilo molto gradito a Max Allegri

C’è un momento, nel cuore dell’estate, in cui le voci di mercato diventano più di semplici suggestioni. Quando un reparto sembra mancare di qualcosa, e il campo – ancor prima di parlare – lo fa intuire. È il caso del reparto offensivo del Milan, dove oggi spicca un solo vero riferimento: Santiago Gimenez.

L’attaccante messicano è pronto a prendersi la scena, ma da solo non può bastare. Lo sa bene Massimiliano Allegri, che da settimane ha fatto arrivare un messaggio chiaro alla dirigenza: serve un’altra punta. Una con esperienza, forza fisica e, soprattutto, gol nelle gambe.

La richiesta è stata recepita, e Igli Tare ha già iniziato a muoversi con decisione. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e ha cominciato a valutare più profili, sondando piste in Italia e all’estero. Il piano è chiaro: affiancare a Gimenez un altro centravanti che sia più di un semplice rincalzo, ma un’alternativa reale, affidabile e – possibilmente – esplosiva.

Milan, diversi obiettivi sul taccuino: anche Vlahovic

Nel carnet delle opzioni non manca la varietà. Oltre al già citato Boniface – reduce da una stagione scintillante con il Bayer Leverkusen – i radar rossoneri restano puntati anche su Dusan Vlahovic, profilo di spicco della Serie A. Le valutazioni sono in corso, ma il nodo resta il costo del cartellino e l’ingaggio elevato.

Discorso simile per Darwin Núñez, attaccante potente ma blindato dal Liverpool, e Mateta del Crystal Palace, nome che intriga ma ancora non ha convinto del tutto.

Una menzione speciale va fatta anche per Patrik Schick, e per il giovane Tolu Ardokare del Genk, classe 2000. Il nigeriano è una pista low-cost, con contratto fino al 2027: per ora non è in cima alla lista, ma il suo profilo è tornato a circolare con insistenza nelle ultime ore. Allegri, da parte sua, osserva e valuta. Ogni nome ha caratteristiche diverse, ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: dare al Milan una nuova dimensione offensiva.

Nicolas Jackson nel mirino: il punto sull’operazione

Tra i nomi più caldi degli ultimi giorni c’è sicuramente Nicolas Jackson, centravanti del Chelsea e vincitore dell’ultima Conference League. Il Milan ha avuto nuovi contatti con il club inglese per capire margini di trattativa e fattibilità economica. Il giocatore piace da tempo, ma il nodo è proprio quello: i costi.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’operazione resta complicata. Il Chelsea non fa sconti, e l’ingaggio del calciatore rappresenta un ostacolo significativo. Ciononostante, i rossoneri non mollano. Jackson ha caratteristiche che lo renderebbero perfetto per affiancare – e alternarsi – con Gimenez.

Dinamico, veloce, forte fisicamente e abituato a giocare in sistemi tattici flessibili, è il tipo di attaccante moderno che Allegri vorrebbe integrare nel suo 4-3-3. Se il Milan riuscisse ad aprire una breccia con il Chelsea, sarebbe un colpo di primo piano. Altrimenti, le alternative non mancano, ma è chiaro che la priorità è stata assegnata.

A questo punto, la palla passa alla dirigenza. Il tempo stringe e la stagione si avvicina: Santiago Gimenez ha bisogno di un compagno d’attacco all’altezza. Il Milan riuscirà a chiudere il colpo giusto prima dell’inizio del campionato? O ci sarà un colpo di scena all’ultimo minuto, con un nome finora mai emerso? Restiamo in attesa, perché questa volta le trattative estive potrebbero davvero cambiare il volto dell’attacco rossonero.