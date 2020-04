Inter, Zanetti: “La Champions del 2010? Momento magico. Icardi e Lautaro Martinez? Ecco la verità”

Javier Zanetti, intervistato ai microfoni di “ESPN“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla storica vittoria del triplete, sul suo grande rapporto con Mourinho, concludendo, infine, con le indiscrezioni di mercato riguardanti Icardi e Lautaro Martinez.

L’ex capitano nerazzurro ha così ammesso: “La Champions del 2010? A tre minuti dalla fine Julio Cesar prende in mano la palla, guarda Samuel e gli dice: ‘Walter, siamo campioni’. Un momento meraviglioso, il più bello della mia vita”.

Su José Mourinho: “Una persona speciale, grande allenatore e grande persona. Parliamo di un motivatore, di uno che trasmette tanta passione. Ti porta a tirare fuori il meglio di te stesso”.

Zanetti su Icardi e Lautato Martinez: il quadro della situazione

L’ex terzino argentino ha poi svelato alcune rivelazioni sul mercato: “In questo momento non stiamo parlando di calciomercato, la cosa più importante è la salute”.

Su Icardi: “Tornerà? Non lo so, non credo. Avremo tempo per pensarci”.

Su Lautaro Martinez: “All’Inter lo vedo felice, si sta identificando con il club. Noi abbiamo creduto in lui. Vedo il suo futuro all’Inter”.