Calciomercato, Napoli e Roma su Kean: cifre e dettagli. Juve, Pjanic verso l’addio. Fiorentina, sogno Nainggolan

KEAN NAPOLI- Secondo quanto evidenziato nelle ultime ore, e come riportato dal “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto a valutare un affondo reale e concreto su Moise Kean, attaccante ex Juve attualmente in forza all’Everton. Il giocatore piace particolarmente a Gattuso, anche se nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente anche l’interesse della Roma.

Everton e Napoli potrebbero valutare una sorta di scambio, il quale potrebbe comprendere anche Allan e Lozano. Trattativa che potrebbe decollare già nel corso dei prossimi mesi, ma sono attese novità. Come detto, anche la Roma resta alla finestra.

Kean Napoli, ma attenzione a Pjanic: può dire addio alla Juve

Non solo mercato di Napoli e Roma, anche la Juventus valuterà attentamente il da farsi. La sensazione è che Sarri abbia bocciato Pjanic, il quale potrebbe essere sacrificato dinanzi ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Il PSG osserva interessato, ma la sensazione è che i bianconeri potrebbero provare l’assalto a Tonali, valutato circa 50 milioni di euro.

Infine, occhio al mercato della Fiorentina: la viola potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per Nainggolan. Il centrocampista belga, attualmente in prestito al Cagliari, ma di proprietà dell’Inter, potrebbe rientrare in un discorso di mercato con Chiesa destinato a vestire nerazzurro.