L’infortunio di Musiala è danno per la…Juventus! Perché i bianconeri ora tremano

L’infortunio dell’ala del Bayern Monaco potrebbe diventare un danno anche per il club bianconero: perché il gravissimo ko terrorizza la società italiana

Le immagini hanno fatto il giro del mondo. L’infortunio di Musiala ha scioccato gli appassionati di calcio e non solo. Lo scontro con Gianluigi Donnarumma durante la sfida tra PSG e Bayern Monaco, ha portato a un danno gravissimo per la caviglia del calciatore tedesco. Il risultato dei controlli ha evidenziato la rottura del perone e un interessamento dei legamenti.

Per Musiala sono previsti almeno 4 mesi di stop, ai quali andrà aggiunto il tempo necessario per riabituarsi ai ritmi partita. Difficile immaginare, dunque, che prima di novembre inoltrato, l’ala e trequartista classe 2003 possa tornare ai suoi livelli. Il girone di ritorno sarà quello in cui il tedesco potrà ridare il meglio di sé, ma nel frattempo il Bayern Monaco vuole tutelarsi.

Infortunio Musiala, clamoroso ritorno di Yildiz? La suggestione

In queste ore, dopo le bruttissime immagini dell’infortunio di Musiala, ha iniziato a correre un rumor che spaventerebbe la Juventus. Il Bayern, infatti, potrebbe valutare un clamoroso ritorno di Kenan Yildiz. Pur non avendo mai debuttato in prima squadra, il calciatore turco ha vissuto ben 10 anni nel club tedesco, superando l’intera trafila delle giovanili.

Solamente nel 2022, poi, è stata proprio la Juventus a metterlo sotto contratto gratuitamente, portandolo in Under 19 e poi nella Next Gen. Un anno più tardi il definitivo passaggio anche in prima squadra, con l’attuale titolarità indiscussa tra i big. Oggi Yildiz è un titolare fisso e inamovibile ed è il calciatore della rosa con il valore di mercato più alto.

Per i bianconeri è un intoccabile e l’intenzione è quella di rinnovargli il contratto fino al 2030. Quella del Bayern Monaco è solo una suggestione, per il momento, ma non si può assolutamente escludere in maniera definitiva. La potenza economica dei tedeschi è ampia e il mercato è ancora lunghissimo.

La Juventus valuta Yildiz oltre 70 milioni di euro, dunque servirà uno sforzo economico importantissimo da parte dei bavaresi per strappare il turco dall’Italia. Solo dietro a un’offerta monstre di questo tipo, la Vecchia Signora potrebbe valutare di lasciar partire il proprio numero 10, destinato a brillare ancora sotto la guida tecnica di Tudor. I tifosi restano con gli occhi aperti e il fiato sospeso, ma potranno contare sulla volontà del classe 2005, desideroso di fare benissimo in Serie A.