Juventus, clamoroso: “Niente scudetto a tavolino, non siamo l’Inter”. Agnelli mette like a un tifoso

SCUDETTO TAVOLINO JUVENTUS- Un tifoso della Juventus, sul proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito alla possibilità di assegnazione dello scudetto ai bianconeri in caso di sospensione definitiva della Serie A.

“Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che sia così. Non siamo l’Inter”: queste le parole di un tifoso straniero riportate sulla pagina @juvefcdotcom. Parole accompagnate da un like del presidente Agnelli.

Scudetto tavolino Juventus, Agnelli dice no: il like del presidente bianconero

La sensazione è che la Juventus non accetterà lo scudetto qualora gli dovesse esser assegnato d’ufficio in caso di sospensione del campionato. Tuttavia nelle prossime ore si cercherà di capire se la Serie A potrebbe ripartire, con allenamenti individuali fissati già dal prossimo 4 maggio e con la ripresa del campionato programma all’incirca per il 10-12 agosto.