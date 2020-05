RIPRESA SERIE A- Dopo la ripresa degli allenamenti individuali, cresce l’attesa per il 18 maggio, data che potrebbe sancire la ripartenza degli allenamenti anche in gruppo. Tuttavia, occhio alle recenti positività registrate tra i club di Serie A dopo gli ultimi test.

Nuove positività in casa Sampdoria e Fiorentina, le quali vanno ad aggiungersi alla recente positività comunicata dal Torino. “Repubblica“, nella sua odierna edizione, ha rivelato alcune presunte positività in casa Milan e Inter. 2 positivi per i rossoneri, 3 in casa Inter. Tuttavia entrambe le società non hanno confermato, nè smentito. Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare un comunicato ufficiale da parte di entrambi i club.

Leggi anche: Calciomercato: Juventus, Werner più di Icardi, ecco perchè! Napoli, via Milik: scelto il nuovo n.9

Ripresa Serie A, i comunicato di Fiorentina e Sampdoria: Pezzella smentisce la sua positività

Inter, comunicato Ufficiale FC

Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi.

Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica.

Sampdoria, comunicato ufficiale

“L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”.

Fiorentina, comunicato ufficiale

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

Pezzella, il capitano viola smentisce le voci sulla sua positività