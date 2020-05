Coppa Italia, cambiano ancora le date: Juve-Milan si gioca il 12 giugno. Champions League: niente finale a Istanbul?

SEMIFINALI COPPA ITALIA- Ci siamo, la Serie A si prepara a riaprire i battenti, ma massima attenzione anche alle semifinali di Coppa Italia con successiva finale. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, Juventus-Milan potrebbe essere anticipata al 12 giugno, con Napoli-Inter fissata per il 13 giugno e successiva finale programmata per il 17 giugno. Un tour de force per cercare di ottimizzare le tempistiche per poi dare spazio alla ripresa del campionato con la 27^ giornata in programma il 20 giugno.

I recuperi della 25^ giornata, invece, saranno fissati per il 24 giugno. Attesa la comunicazione ufficiale delle nuove date.

Semifinali Coppa Italia, si torna subito in campo: attenzione al punto interrogativo Champions League

Come accennato, la stagione italiana ripartirà con le gare di Coppa Italia, ma attenzione alla Champions League. Di fatto, come evidenziato dal “Corriere dello Sport”, e come trascritto da “Sportmediaset”, negli ultimi giorni Istanbul avrebbe espresso qualche perplessità sulla possibilità di ospitare la finale a porte chiuse, paventando anche la possibilità di fare un passo indietro e rinunciare.

Cambierà la metà della prossima finale della massima competizione europea? Lisbona, Doha o Germania le soluzioni alternative.