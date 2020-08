Calciomercato 7 agosto| Lazio, David Silva a un passo. Juve, affondo per Milik

CALCIOMERCATO 7 AGOSTO- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della prossima sessione di mercato, la quale si annuncia decisamente avvincente e ricca di possibili colpi di scena.

Calciomercato Lazio

Come confermato dal padre di David Silva ai microfoni di “Onda Cero”, l’ormai ex giocatore del Manchester City gradirebbe la Serie A come sua prossima destinazione. Niente di certo e concreto, ma i contatti tra la Lazio e l’entourage del giocatore continuano in maniera costante. In arrivo la fumata bianca?

Calciomercato Juventus

I bianconeri continuano la caccia a Milik. L’attaccante polacco sarebbe stato individuato come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. 50 milioni la valutazione fatta dal Napoli, i bianconeri potrebbero inserire Bernardeschi o Luca Pellegrini come alternative.

Calciomercato 7 agosto: Inter su Cragno. Roma, sarà caccia a un vice Dzeko

Calciomercato Inter

I nerazzurri potrebbero tentare l’affondo su Cragno, il quale potrebbe recitare il ruolo di vice Handanovic in attesa del futuro ruolo da numero uno. L’attuale portiere del Cagliari potrebbe dire sì alla corte del club milanese.

Calciomercato Roma

Dzeko sarà confermato: occhio, però alle voci sul possibile assalto dell’Inter. Tuttavia, la Roma proverà a trattenerlo nella capitale e partirà anche l’assalto a un vice Dzeko, con Kalinic pronto a dire addio al club capitolino.