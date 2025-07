Napoli, altro che Osimhen: è un’altra la chiave principale per chiudere Nunez

Non è Victor Osimhen ma un altro calciatore la chiave che sblocca il passaggio di Darwin Nunez in azzurro: ecco cosa accade

Victor Osimhen sta creando non pochi problemi al Napoli. Il bomber vuole solo il Galatasaray, l’ha comunicato al club giallorosso e soprattutto l’ha fatto presente alla società azzurra. Il nigeriano è pronto anche a forzare la mano ed ha già inviato il certificato medico al Napoli per evitare il raduno agli ordini di Antonio Conte.

La trattativa tra le due società prosegue, c’è ancora distanza per quanto riguarda le tempistiche delle rate da saldare e soprattutto le garanzie bancarie che De Laurentiis aspetta ancora proprio sulle rate. Il patron ha sempre in mano la proposta dell’Al Hilal ed in caso di mancato accordo con il Galatasaray, chiederà al calciatore di rivedere le sue idee sulla società saudita.

La mancata cessione di Osimhen, però, sta complicando non poco il mercato del Napoli. Con i 75 milioni di euro incassati dall’addio del nigeriano, infatti, il Napoli può completare la rosa e chiudere così la campagna acquisti. Con gli arrivi di Lang e Beukema, infatti, mancano ancora quattro colpi: uno di questi è Juanlu Sanchez del Siviglia, poi all’appello vi devono essere il vice Meret, l’esterno offensivo e l’alter ego di Lukaku.

Nunez al Napoli: ecco la trattativa che sblocca tutto

E proprio per quanto riguardo l’attaccante, l’idea principale è chiarissima: Darwin Nunez è il candidato numero uno, il calciatore che più di tutti è nel mirino di Antonio Conte. L’uruguaiano è di gran lunga il preferito ma il Liverpool non scende sotto quota 55 milioni di euro per il suo cartellino.

Ed i 5,5 milioni che chiede il centravanti, senza beneficio del Decreto Crescita, sono poco sostenibili dal club azzurro. Ecco perché c’è ancora da trattare tra le parti ed il Napoli, con i soldi in cassa di Osimhen, potrebbe aprire alla trattativa con una maggiore forza economica.

La chiave per Darwin Nunez al Napoli non è però Osimhen, anzi. Si chiama Mateta. Stando a quanto afferma FootMercato, gli agenti dell’attaccante hanno avuto un colloquio proprio con il Liverpool per un trasferimento eventuale in riva al Merseyside.

Il costo dell’operazione, manco a farlo apposta, è di 50 milioni di euro: la stessa cifra che i Reds potrebbero incassare dalla cessione di Darwin Nunez. Ecco perché alla fine Liverpool e Napoli potrebbero trovare un accordo sull’uruguaiano che da par suo ha già accettato l’ipotesi azzurra.

A breve quindi potrebbe partire un domino di attaccanti che coinvolgerebbe anche il Napoli ed un centravanti in grado di ripercorrere le orme del Matador Cavani. I tifosi azzurri non aspettano altro.