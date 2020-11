Wanda Nara su Instagram sfoggia il nuovo Iphone 12, ma qualcosa attira i suoi followers oltre il nuovo prodotto di casa Apple.

Come suo solito, per Wanda Nara sfoggiare la propria vita privata attraverso i social è una routine a cui è difficile rinunciare. Cosi quotidianamente la moglie di Mauro Icardi intrattiene il proprio pubblico con foto sempre nuove, aggiornando il suo profilo Instagram con pose molto spesso provocatorie.

Pochi gli scatti col marito, impegnato nel suo percorso calcisti col Psg. Wanda piuttosto preferisce dare spazio alla famiglia e le figlie. E poi, soprattutto, Wanda si tiene in forma. Tanta palestra, sfoggiando una bellezza intramontabile.

Il nuovo Iphone con uno scatto sorprendete

Cosi per Wanda non solo la promessa ai propri followers di fari sempre bella, di poter intrattenere regalare ai propri followers scatti sempre nuovi. La bella influencer argentina si dedica spesso anche alle sponsorship, a volte chiare e a volte meno.

Da qualche settimana nel mondo è stato presentato il nuovo Iphone, chicca di casa Apple sulla quale tutti i maggiori influncer sono pronti a mettere le mani, sia come oggetto dal valore sociale ma anche come strumento di lavoro per chi ama fare selfie, proprio come Wanda.

Cosi ecco lo scatto, tutto nuovo, che la moglie di Icardi ha sfornato in mano il nuovo Iphone 12. Ma gli occhi dei suoi followers maschili, immaginiamo sono dedicati soprattutto ad altro. Perchè Wanda si muove tra forme incontenibili, come quelle mostrate su Instagram.

Cosi insieme all’Iphone ecco un body bianco, che lascia poco margine all’immaginazione: followers, come sempre, impazziti per la bella argentina.