Neymar e Messi di nuovo insieme, il clamoroso appello del brasiliano

L’attaccante brasiliano Neymar in una dichiarazione a “Espn” ha espresso la sua volontà di tornare a giocare con Messi nella prossima stagione

Neymar e Messi ancora insieme. Almeno questo è il pensiero dell’attaccante brasiliano del Psg, ieri grande protagonista della vittoria dei francesi contro il Manchester United. Un successo quello conquistato dalla squadra di Tuchel all’Old Trafford che ha rimesso pienamente in corsa Neymar e i suoi compagni.

Due delle tre reti del Psg sono state firmate da Neymar. L’attaccante ha aperto le marcature in apertura del primo tempo e poi le ha chiuse nel recupero. Il 3-1 esterno del Psg consente adesso ai vicecampioni in carica di respirare a pieni polmoni poiché tra una settimana incontreranno l’Istanbul Basaksehir nell’ultima giornata.

Il discorso qualificazione dunque è stato posto in discesa mentre sarà molto più complicato per Lipsia e Manchester United, la cui sfida sarà una sorta di finale.

Complice la grande impresa, Neymar si è così levato lo sfizio di lanciare un messaggio bomba.

Il sogno di Neymar: giocare di nuovo con Lionel Messi

Neymar e Messi sono già stati compagni con il Barcellona tra il 2013 e il 2017. Quattro anni in cui hanno fatto la fortuna del club culè. Il brasiliano ora spinge per un nuovo ciclo insieme. Un anno fa il messaggio era arrivato velatamente ma adesso Neymar in un’intervista concessa a “Espn” ha chiarito una a una tutte le lettere: “Il mio principale obiettivo è tornare a giocare insieme a Messi. Se dovesse chiedermelo sono disposto pure a lasciargli il suo posto purché torni a giocare insieme a me. L’anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme”.

Non sono molte le squadre al mondo che possono assecondare il desiderio di Neymar. Probabilmente basta e avanza il palmo di una mano per contarle. Una potrebbe essere proprio il Psg. Messi cosa ne pensa?

