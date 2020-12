Inter, disastro in Champions: i tifosi chiedono l’esonero di Conte

Inter disastrosa a San Siro, pareggio contro lo Shakhtar ed eliminazione dalla Champions League. Tifosi nerazzurri inferociti sui social.

L’Inter esce frastornata, amareggiata. Quella di stasera al Meazza era una partita chiave per la squadra di Conte, che doveva ovviamente sancire il prosieguo dell’avventura in Champions League.

I nerazzurri erano chiamati a vincere, ma cosi non è stato. Lo 0-0 finale è una mazzata ancora più pesante, perchè evidentemente non tutto quello che si doveva fare nei fatti è stato poi concretizzato.

E cosi c’è amarezza, per una disastro europeo che ovviamente pesa sulle spalle di tutto il gruppo ma soprattutto su Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dovrà rispondere di un’eliminazione che brucia, e soprattutto di scelte che continuano a far discutere.

Quella di Conte è una responsabilità oggettiva. L’allenatore, si sa, è sempre il primo a finire sul banco degli imputati, ed anche in questa occasione la regola si conferma a pieno.

I social sono ovviamente lo specchio dell’umore di un ambiente infuocato, che punta il dito contro il suo tecnico. Per Antonio da Lecce adesso sarà necessario contrastare le critiche che, già in questi minuti, stanno piovendo copiosamente.

Sono già centinaia i commenti dei tifosi interisti sui social, tutti chiedono l’esonero di Antonio Conte. Tutti chiedono che l’allenatore si assuma le sue responsabilità, e che in base a queste anche il club prenda provvedimenti. E cosi impazza il #ConteOut, già entrato in tendenza.

l’impressione è che Conte sia sopravvalutato e poco efficace su palcoscenici Europei e che giocatori tipo Eriksen siano una risorsa e non un peso…una squadra FORTISSIMA come l’Inter che non passa un girone facile come questo è TRISTE…DeVrji attaccatearcazzo

— Fabrizio Annunziata (@8afrizio) December 9, 2020