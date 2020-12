DIRETTA Sparta Praga-Milan: segui la partita LIVE

Alle 21 scende in campo il Milan di Pioli, a Praga va in scena la sfida contro lo Sparta. In palio tre punti che possono valere il primato nel girone.

Il Milan di Pioli ha già conquistato la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Ora per i rossoneri puntano al primo posto nel girone, e cosi la vittoria contro lo Sparta Praga sarà l’obiettivo finale. Un punto ritardo per il Milan rispetto alla capolista Lille che invece se la vedrà contro il fanalino di cosa Celtic. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

